Ballando con le Stelle, un tweet di Selvaggia Lucarelli manda su tutte le furie Raimondo Todaro

Una forte e lunga discussione ha tenuto sospeso il pubblico ieri sera a Ballando con le stelle, quando la giuria si è pronunciata sulla dimostrazione del ballerino Raimondo Todaro e la concorrente Nunzia De Girolamo. I commenti “buona“, “bene” hanno portato con sè un “ma” riguardo la leggerezza dei due.

Raimondo, non è riuscito a tacere. Il tweet ironico di Selvaggia Lucarelli sul tentativo di ottenere voti cercando consensi, digitato durante l’esibizione invece di osservarla per giudicarla con verità, ha fatto scatenare una lunga discussione.

Uniti dopo la lite

Abbiamo ritrovato Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro fortemente in sintonia nel ballo e nella difesa delle loro capacità, pronti a tutto, anche a mettere alla prova e giudicare la giuria attraverso il videoclip che introduceva la loro dimostrazione. Raimondo rivolto alla Lucarelli ha detto: “Perché invece di twittare non ci giudichi in diretta?”. Secondo Raimondo, Nunzia, è sempre stata penalizzata dalla giuria, ma Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni non la pensano allo stesso modo: “State sbagliando di grosso“.

Due giorni prima, ballerino e concorrente, avevano litigato. Le prove sono sempre faticose per tutti, gli allenamenti, giorno dopo giorno, si fanno sempre più estenuanti e mantenere la calma diventa difficile com’è successo a Nunzia e a Raimondo venerdì. A monte della tensione, molto probabilmente c’è una giuria che non li applaude, anzi, sabato 4 maggio, li aveva definiti “anonimi”. Giudizio che il maestro Raimondo Todaro non aveva accettato di buon grado.

In questo clima, piuttosto teso, Raimondo avrebbe fatto un’osservazione a Nunzia: “Ti hanno messo i pesi, sei tutta lenta”. Nunzia invece di sciogliersi e di mostrarsi più agile gli ha risposto: “Sei nervoso”. La tensione tra i due è cresciuta finché ad un certo punto il ballerino e maestro Todaro, mostrando la porta, avrebbe detto alla concorrente De Girolamo: “Se non ti fidi quella è la porta“. Ripetendo di nuovo: “Se non ti va bene, la porta è lì”. Nunzia, senza aggiungere altre parole, ha preso la sua giacca e ha imboccato la porta d’uscita.