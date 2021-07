Ballando con le stelle: tra i concorrenti anche Morgan

Per il momento sul cast del programma “Ballando con le stelle“, il talent di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, circolano pochissime voci. L’unica certezza a oggi è la conferma dei giudici che sono Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

Nei giorni scorsi il sito Dagospia, diretto da Roberto D’Agostino, ha rivelato che molto probabilmente Federico Lauri conosciuto con il nome d’arte di Federico Fashion Style, hairstylist originario di Anzio dal quale si recano moltissimi vip avrebbe accettato la proposta di Milly Carlucci e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe far parte del cast di “Ballando con le stelle”.

Morgan vicinissimo a far parte del cast

Intanto, secondo le ultime indiscrezioni riportate dal sito “The Post Internazionale” in cui tra l’altro scrive anche la giudice Selvaggia Lucarelli, Morgan nei giorni scorsi ha accettato la proposta di Milly Carlucci di far parte del cast di “Ballando con le stelle”.

“C’è il primo nome della nuova edizione di Ballando con le stelle 2021, ed è uno di quelli destinati a non passare inosservato: stiamo parlando di Morgan” riportano in ragazzi di TPI che poi aggiungono: “Secondo quanto riferito da fonti accreditate, il cantautore dovrebbe essere il primo nome certo nel cast dei ballerini vip che prenderanno parte alla trasmissione condotta da Milly Carlucci. […] Salvo clamorosi ripensamenti da parte dell’eclettico cantante, dunque, lo vedremo nelle vesti di ballerino”.

Per il momento non si conosce né il compenso né la ballerina professionista che avrebbero deciso gli autori da affiancare a Morgan. Ma di una possibile partecipazione a un reality o un talent, circola già da alcuni anni siccome l’artista, sempre secondo le indiscrezioni, avrebbe rifiutato più volte la proposta di far parte del “GF Vip” anche se, in questa edizione, potrebbe varcare la porta rossa la figlia Anna Lou Castoldi.