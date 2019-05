Ballando con le Stelle, Suor Cristina rivela: "Milly mi ha molto corteggiata". Svelato chi sfiderà nella prossima puntata

Suor Cristina ospite del talk del pomeriggio di Rai 1 “La vita in diretta” parla della sua vocazione, della sua passione per il canto e della sua partecipazione al programma di Milly Carlucci. Sulla vocazione ha dichiarato di essere nata in una famiglia molto religiosa, tanto che quando ha dichiarato alla madre di voler prendere i voti per diventare suora sua madre le ha confessato di aver pregato affinché almeno uno dei suoi figli seguisse questa strada e quindi della sua scelta i genitori sono felicissimi. Suor Cristina ha inoltre affermato che la sua passione per il canto è nata in parrochia, dove cantava nel coro della Chiesa, e che questa passione per i suoi superiori non è un problema anzi le altre suore l’hanno sempre incoraggiata a cantare.

La partecipazione al talent di Rai2 The Voice quindi è stata una scelta pienamente condivisa con le altre sorelle. Suor Cristina ha partecipato al talent nel 2014 ha incantato tutti con la sua interpretazione di “No one” di Alicia Keys, è entrata nella squadra di J ax e ha vinto quell’edizione, il video della sua esibizione è stato tra i più visti al mondo in quei anni.

Partecipazione a Ballando

Sulla sua partecipazione a Ballando ha dichiarato che Milly l’ha molto corteggiata e solo dopo un confronto con i suoi superiori ha deciso di partecipare, ballare è diverso da cantare è ciò poteva essere un problema.

La partecipazione di Suor Cristina al programma, tuttavia, è molto divisiva alcuni l’apprezzano per il suo messaggio di fede, mentre altri la criticano sia perché ritengono non sia nel posto adatto sia per il fatto di ballare in gruppo e non in coppia, lei risponde dicendo che se Gesù è morto in croce per il bene dgli uomini lei può tranquillamente sopportare due critiche.

Inoltre ha precisato che rifarebbe Ballando con le stelle perché ha incontrato delle persone stupende tra cui Stefano Oradei Giulia e Jessica che ballano con lei, mentre non lo rifarebbe per l’impegno fisico e perché è molto stancante. Infine Tiberio e Francesca hanno svelato quale sarà la coppia contro cui si sfideranno venerdi 31 maggio: Milena Vukotic e Simone Di Pasquale.