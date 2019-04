Ballando con le Stelle, Suor Cristina non sarà presente nella prossima puntata del talent show

Ballando con le Stelle ha iniziato a farci compagnia ogni sabato sera e presto sono arrivate grosse soddisfazioni per Milly Carlucci: infatti il talent show di Rai 1 sta sorpassando in ascolti Amici, il programma condotto da Maria de Filippi. Negli ultimi giorni c’è stata una forte polemica sul web riguardante la partecipazione di Suor Cristina alla trasmissione, in molti reputavano questa sua decisione non consona al suo ruolo. La religiosa comunque non sembra prestare molta attenzione a queste critiche. Il suo impegno nel ballo è sempre costante e i risultati ottenuti ne sono la dimostrazione.

Sulle pagine del settimanale “TV Sorrisi e Canzoni“, magistralmente diretto da Aldo Vitali, è apparsa una notizia che in un primo momento aveva fatto pensare che Suor Cristina fosse tornata sui suoi passi e avesse deciso di abbandonare il programma. Si è diffusa, infatti, la notizia che la religiosa non avrebbe preso parte alla puntata del reality show in onda il prossimo sabato.

Ecco il motivo dell’assenza di Suor Cristina a “Ballando con le Stelle”

C’è chi ha pensato immediatamente che le critiche ricevute avessero messo in difficoltà Suor Cristina e per questo lei si sarebbe voluta allontanare dal programma: così non è stato, infatti il motivo della sua assenza è un altro. La messa in onda di “Ballando con le Stelle” di sabato 20 aprile, coincide con la vigilia di Pasqua e proprio per tal motivo la suora ha preferito trascorrere la settimana Santa in convento per poter pregare e prepararsi per la Pasqua.

Quindi il vero motivo di questa sua assenza è da ricondursi alla sua forte fede che non le ha permesso di tralasciare una festività così importante per il suo credo religioso. I fan di Suor Cristina, quindi potranno dormire sonni tranquilli nell’attesa di poter rivedere la loro talentuosa beniamina affrontare nuove sfide musicali a colpi di passi di danza.