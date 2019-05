Ballando con le Stelle, Suor Cristina "finalmente" balla in coppia con Oradei

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Lo diceva già Gesù Cristo che è impuro ciò che esce dal cuore dell'uomo, in questo caso la malizia, il pensar male. E' questo il primo pensiero che mi è venuto ascoltando il commento della Lucarelli. A cui nei miei pensieri è seguita un'altra frase, quella del non dar scandalo ai piccoli, ossia non essere d'inciampo a chi ha poca fede. Forse è questo ciò a cui deve star attenta suor Cristina cercando di dare significato a ciò che fa come l'ha invitata a fare Mariotto.