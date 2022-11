Ballando con le stelle, squalificato Enrico Montesano: "Inammissibile che abbia indossato una maglia fascista"

Ascolta questo articolo

Nelle ultime ore Enrico Montesano si è ritrovato al centro di polemiche piuttosto pesanti. Il concorrente di “Ballando con le stelle” infatti durante le prove ha indossato una maglia con il simbolo della Xª Flottiglia MAS e e con il motto dannunziano “Memento audere semper”, cioè “Ricorda di osare sempre”.

Il tutto viene denunciato inizialmente da Selvaggia Lucarelli, uno dei giudici del talent in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Successivamente, con un lungo post su Facebook il protagonista della vicenda Enrico Montesano ha chiesto immediatamente scusa per la maglietta indossata, rivelando di essere solamente un collezionista e sottolineando di non essere fascista.

“Sono profondamente dispiaciuto e amareggiato per quanto accaduto durante le prove del programma. Sono un collezionista di maglie ho quella di Mao, dell’urss, ma non per questo ne condivido il pensiero“ si legge nel post dell’attore per poi aggiungere: “Non c’era in me nessuna intenzione di promuovere messaggi politici o apologia di fascismo da cui sono profondamente distante. Sono sempre stato un uomo libero e democratico. Credo nei valori della costituzione e mi scuso profondamente con chi si è sentito offeso e turbato“.

La squalifica della Rai a Enrico Montesano

Le scuse dell’attore non sono bastate, poiché l’azienda di Viale Mazzini ha annunciato di aver squalificato il concorrente dal talent, sottolineando che sia un gesto totalmente inaccettabile per la loro trasmissione: “Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia”.

Il comunicato non termina qui, poiché poche righe dopo vengono annunciati i provvedimenti presi nei confronti di Montesano: “Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera Ballando con le Stelle”.