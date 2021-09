Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale dice basta: addio a Milly Carlucci

Cosa sta succedendo in quel di Ballando con le Stelle? Anche Simone Di Pasquale saluta Milly Carlucci e lascerà il talent di ballo. L’addio avverrà al termine della sedicesima edizione. Concetto già espresso nelle scorse settimane, ma confermato in una intervista rilasciata al settimanale NuovoTv.

Il maestro di ballo ha spiegato le ragioni che stanno alla base della sua scelta, ovvero che alla sua età non si sente più a suo agio ad esibirsi ballando su un palcoscenico. La padrona di casa Milly Carlucci avrebbe accolto la richiesta dell’addio di Simone Di Pasquale a Ballando con le Stelle e sarebbe d’accordo con lui.

Per l’uomo non si tratta di una separazione dalla Carlucci, ma di una evoluzione del proprio ruolo all’interno dei progetti televisivi della stessa conduttrice. Non sa ancora quello che gli riserverà il futuro, ma l’unico punto fermo è che vuole continuare a lavorare con lei per manifestarle tutta la sua gratitudine.

Inevitabile l’associazione a quanto sta accadendo nelle ultime settimane con Raimondo Todaro. Dopo tanti anni ha lasciato Ballando con le Stelle e sbarcato sulla concorrenza. Sarà il nuovo insegnante di ballo al posto di Lorella Cuccarini. Quest’ultima diventerà maestra di canto all’interno di Amici di Maria De Filippi prendendo il posto di Arisa.

La cantante di Sincerità è stata arruolata nel cast di Ballando 2021. Quanta confusione! Amici ha bisogno della sceneggiata social tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano? Era necessario intavolare una rivalità tra i due che potrebbe esplodere durante il pomeridiano a partire da sabato 18 settembre su Canale 5?

Tramite Instagram Stories, l’uomo ha lanciato una frecciatina alla Celentano spiegando che le farà capire che la danza ha tante sfumare. Alessandra, invece, aveva dichiarato di aver saputo del passaggio di Raimondo ad Amici e che gli piacerebbe che partecipasse come professore perchè la danza è una sola e forse lo capirebbe.