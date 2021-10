“Io non sono disposta a lavorare con continuità con una persona che non si è vaccinata, non voglio parrucchieri, truccatori, persone sedute accanto a me non vaccinate. E lo chiedo, mi è successo di chiederlo. Non è solo una questione di salute, per me è una scelta. Io voglio che le persone che lavorano con me abbiano la mia stessa sensibilità su alcuni temi”. Continua il botta e risposta tra la giornalista Selevaggia Lucarelli e la cantante Mietta. Tutto è partito in una puntata di “Ballando con le Stelle”, dove la giornalista è giudice. La cantante è risultata positiva al Covid-19 per cui è stata messa in quarantena. In quel frangente la Lucarelli, in collegamento, le ha chiesto se fosse vaccinata contro il coronavirus Sar-CoV-2.

Mietta ha preferito non rispondere alla domanda, mentre il suo compagno di gara, il ballerino Maykel Fonts, è risultato negativo al test Covid, anche se è stato messo lo stesso in quarantena per precauzione. La bufera mediatica in cui è finita Mietta è cominciata il giorno dopo, quando durante una intervista a “Domenica In”, Guillermo Mariotto ha riferito che la cantante non si è vaccinata contro il Covid per problemi di salute (che per privacy non ha voluto riferire in pubblico), cosa tra l’altro confermata da lei stessa tramite un post su Instagram.

Lucarelli minaccia l’addio

Le frasi pronunciate adesso dalla Lucarelli, che non vuole stare a contatto con una persona non vaccinata, possono apparire come una sorta di “minaccia” all’addio al programma. Sul caso era intervenuta la stessa conduttrice Milly Carlucci, la quale ha spiegato di come in Rai e a “Ballando” si seguano tutte le regole anti Covid.

Mietta nei giorni precedenti si è infatti sottoposta ad un tampone ogni 48 ore, fino al giorno in cui è stata trovata positiva. La cantante ha ritenuto “vergognoso” doversi giustificare, in quanto lei avrebbe preferito che i suoi problemi di salute rimanessero nella sua sfera privata, e ha annunciato una querela nei confronti della Lucarelli.

La giornalista ha spiegato che ci penseranno i suoi avvocati a difenderla. “Se una persona si prende il Covid in un contesto in cui siamo tutti vaccinati e dove ci sono anche ultraottantenni e persone con malattie serie, io mi domando se lei sia vaccinata. Mi sembrava importante che lei lo dicesse” – così ha affermato inoltre Selvaggia Lucarelli.