Ballando con le Stelle: sciolto il mistero del triangolo, arrivano le scuse di Stefano Oradei a Veera Kinnunen

La lite tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen che nei giorni scorsi ha inquietato i media, è stata chiarita davanti alla giuria di “Ballando con le Stelle“. I due maestri di ballo stanno insieme da undici anni, ma il concorrente del dance show, Dani Osvaldo che balla in coppia con Veera, avrebbe fatto ingelosire Stefano, e il temuto triangolo è finito sul gossip.

Nella puntata di ieri sera, 24 maggio 2019, Stefano Oradei, dopo averlo fatto in privato, ha chiesto pubblicamente scusa a Veera Kinnunen. Il programma è poi continuato nella serenità di tutti.

Le pubbliche scuse di Stefano

Il settimanale “Oggi” aveva immortalato il litigio tra Stefano Oradei e Veera Kinnunen dopo una cena cui aveva partecipato anche Dani Osvaldo. Stefano balla in coppia con suor Cristina e Veera con l’ex calciatore Osvaldo. Il timore di Stefano, ossia che tra Veera e Osvaldo ci fosse un’intesa che andava oltre il ballo lo avrebbe infastidito e ingelosito, di qui la minaccia di lasciare il programma Ballando con le Stelle.

Alle pubbliche scuse tramite i post su Instagram con un selfie di coppia e il messaggio “11 ANNI di Noi Amore mio…Meraviglioso insieme..Grazie Amore. Felice anniversario… Ti Amo…” sono seguite quelle a Ballando con le stelle.

Milly Carlucci, ieri sera, ha chiamato davanti alla giuria i due ballerini protagonisti della vicenda: Stefano Oradei e Veera Kinnunen. Introducendo la coppia ha assicurato che Veera è una “serissima professionista“. Chi si trova in pista deve dare il meglio di sè, con sentimento, ha spiegato Milly, perchè questa è la caratteristica del ballo che non è ginnastica artistica. Come un film, il ballo deve raccontare qualcosa e per questo chi balla deve fare una “grande interpretazione“.

Il lavoro dei ballerini si deve svolgere nella massima fiducia, solo così possono dare il massimo nel loro lavoro, ha spiegato Carolyn Smith invitando i suoi allievi a dare una spiegazione. Stefano a questo punto ha preso la parola riconoscendo di essere orgoglioso di suor Cristina, ma ancor di più di Veera.

“Colgo l’occasione per chiedere scusa a Veera pubblicamente, in privato l’ho già fatto“, ha detto e ripetuto Stefano Oradei davanti alle telecamere Rai. Veera ha accettato le scuse spiegando che cerca sempre di aiutare chi balla insieme a lei di “tirare fuori le emozioni“. Un momento di fragilità, ha spiegato Milly rivolta a Stefano, e “le fragilità a 35 anni si gestiscono“.