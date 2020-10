Ballando con le stelle, scintille tra Guillermo Mariotto e Gilles Rocca

Un’accesa discussione fra Mariotto e Gilles Rocca ha fatto vivere momenti di tensione nello studio di Ballando con le Stelle, trasmissione di successo condotta dalla presentatrice Milly Carlucci.

Si è temuto il peggio per le parole uscite dalla bocca di Mariotto e le risposte che Rocca non ha certo evitato di dare. Tutto è accaduto dopo l’esibizione di Rocca con la ballerina Lucrezia Lando, quando la coppia si è presentata davanti ai giudici per avere il giudizio sul ballo. Le critiche di Mariotto, abbastanza pesanti, non sono piaciute a Gilles Rocca, che ha prontamente replicato. Mariotto ha detto all’attore che gli era sembrato un bambolotto di gomma, attorno al quale si muoveva la Lando.

Secondo il giudice da parte di Rocca il tango non c’era affatto, in quanto tutte le posizioni erano state fatte dalla ballerina. Subito Rocca ha replicato dicendo al giudice che invece di distrarsi col telefonino avrebbe potuto guardare meglio l’esibizione. L’attore ha aggiunto anche che non era giusto quanto stava facendo il giudice nei suoi confronti e che non gli era piaciuto affatto il suo giudizio.

La discussione sarebbe andata avanti se non fosse intervenuta la Lucarelli, che ha affermato di intravedere la luce in Rocca proprio per il modo in cui ha risposto a Mariotto. Poi anche lei ha replicato a Gilles di non fare retorica parlando del brutto periodo dovuto all’emergenza sanitaria, ma per fortuna a troncare la lite è intervenuta la Carlucci, che ha sottolineato come nel programma rientrano anche le polemiche.

In poche parole, Milly ha fatto intendere che è normale che ci siano delle discussioni e che non devono allarmare perché un programma di intrattenimento prevede anche questo. Avrà anche ragione, ma certo è che Gilles Rocca e la ballerina Lucrezia Lando hanno fatto una bellissima esibizione, rovinata purtroppo dai commenti duri di Mariotto.