“Ballando con le Stelle” sarà il programma che segnerà il ritorno in tv di Manuela Arcuri

Con la nascita del figlio Mattia, Manuela Arcuri era sparita dai radar delle celebrità. Ora però, dopo cinque anni di assenza, è di nuovo pronta a tornare in tv. Ad annunciare il rientro è stata lei stessa per mezzo di un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, in cui ha dichiarato che parteciperà come concorrente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma Rai condotto da Milly Carlucci, al via dal prossimo sabato 30 marzo.

Così, dopo aver interrotto la sua carriera per dedicarsi al ruolo di mamma, la celebre Manuela nazionale tenta di tornare protagonista della televisione che conta. Lei che all’apice del successo venne omaggiata con una statua nel comune salentino di Porto Cesareo, per partecipare al talent show ha però dovuto chiedere un permesso.

Per sua stessa ammissione, è stato suo figlio Mattia a darle l’autorizzazione a poter gareggiare nel più famoso dance show del sabato sera di casa Rai. “Ha quasi 5 anni e al massimo sono stata lontana da lui una notte” ha aggiunto l’ex conduttrice e modella di origini laziali, lasciando così intendere quanto sia strettamente legata al figlio.

L’ex soubrette che nel suo curriculum ha anche un’esperienza come valletta al Festival di Sanremo, ha altresì fatto presente che è stato bello fare la mamma, “il mestiere più bello e faticoso del mondo. Quando ho avuto Mattia tra le braccia per la prima volta, ho sentito che tutto il resto poteva aspettare”. Proprio per questo motivo ha aggiunto che nessun film, programma o progetto avrebbe potuto avere la precedenza su di lui.

Ma a 42 anni, con una maternità alle spalle che le ha cambiato la vita rendendola più forte, si reputa pronta per poter far di nuovo televisione. La scelta di un programma come Ballando con le Stelle non è però casuale. Non nascondendo un pizzico di emozione, la protagonista della serie tv Carabinieri afferma che questa esperienza “permetterà di farmi conoscere dal pubblico per quella che sono, senza le maschere che si indossano per diventare il personaggio di una fiction o di un film”. In altre parole i telespettatori avranno modo di conoscere la vera Manuela, “con le sue paure, le sue fragilità ma anche l’allegria e la tenacia”.