Ballando con le Stelle: rivelate tutte le coppie di questa edizione

La quindicesima edizione di “Ballando con le stelle“, condotto da Milly Carlucci insieme al cantante Paolo Belli, doveva andare in onda nel mese di marzo 2020, ma a causa del Coronavirus la sua programmazione è stata rimandata per settembre, seguita dalla sedicesima nella primavera del 2021.

Negli ultimi giorni sono stati definitivamente ufficializzati i nomi che faranno parte della nuova edizione di “Ballando con le stelle”: Elisa Isoardi; Gilles Rocca; Alessandra Mussolini; Costantino della Gherardesca; Daniele Scardina; Antonio “Holaf” Catalani; Barbara Bouchet; Rosalinda Celentano; Vittoria Schisano; Ninetto Davoli; Paolo Conticini; Lina Sastri e Tullio Solenghi.

L’abbinamento tra i vip ed il maestro

Oltre ai nomi dei vip che hanno deciso di accettare la proposta di Milly Carlucci, i telespettatori sono molto curiosi di sapere anche con chi verranno abbinati. Le coppie sono state svelate direttamente dai social di “Ballando con le stelle” grazie alla pubblicazione di alcune fotografie.

Gli abbinamenti sono i seguenti: Elisa Isoardi ballerà con Raimondo Todaro; Gilles Rocca con Lucrezia Lando; Alessandra Mussolini con Maykel Fonts; Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira; Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina; Antonio “Holaf” Catalani con Tove Villfor; Barbara Bouchet con Stefano Oradei; Rosalinda Celentano con Samuel Peron; Vittoria Schisano con Marco De Angelis; Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi; Paolo Conticini con Vera Kinnunen; Lina Sastri con Simone Di Pasquale e infine Tullio Solenghi con Maria Ermachkova.

Tra le grandi assenze di questa edizione spicca soprattutto quella di Samanta Togni. La ballerina, in una intervista, ha spiegato i motivi dietro alla sua decisione di lasciare il cast di “Ballando con le stelle”: “Mi ha dato tantissimo, c’è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere. Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no”.