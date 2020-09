Ballando con le stelle, presente il pubblico collegato da uno studio esterno: ma la grafica mostra una falla clamorosa

L’emergenza Covid-19 ha colpito fortemente anche le trasmissioni televisive, dal momento che diventa arduo avere il pubblico in studio. Alfonso Signorini, con il suo “Grande Fratello Vip“, è riuscito a dimezzare le persone facendole sedere in posti alterni mettendo in mezzo dei palloncini a forma di cuore.

La Rai ha invece deciso di puntare tutto su uno studio esterno composto da pochissimi spettatori. Un esperimento provato per la prima volta durante il game quiz “Reazione a catena“, condotto da Marco Liorni, e poi ripetuto da Carlo Conti con il suo “Tale e quale show” e da Milly Carlucci con “Ballando con le stelle“.

Il particolare che non sfugge ai telespettatori

Per ovviare all’assenza del pubblico negli studi, Milly Carlucci ha deciso di realizzare, in uno studio esterno, una platea con il pubblico che rispetta tutte le normative del Covid-19 che assiste e commenta tutte le coppie presenti in gara in questa edizione.

Durante le esibizioni, Milly Carlucci si è voluta collegare con lo studio esterno per lasciare un saluto, mostrando però tutte le falle di questa tecnologia usata dalla Rai. Il numero reale delle personi presenti sono all’incirca 30, ove vengono moltiplicate con un banale “copia-incolla” per sembrare più numerose. Infatti, in alcuni frame che hanno fatto il giro del web, si può vedere la stessa donna vestita di rosa per ben quattro volte, mentre a causa dell’effetto specchio addirittura alcune di loro sono uscite con la testa “tagliata”.

La conduttrice, come riportato da “Fanpage”, spiega la tecnologia usata per il pubblico: “Il pubblico è lassù, vi guarda dall’altro studio. È un pubblico che è tenuto a distanza di sicurezza, poi con un trucco grafico li ricomponiamo in un’unica immagine ma sono distanziati. Questo per garantire che ci si goda lo spettacolo ma in sicurezza”.

Questa scena però non viene apprezzata dal pubblico da casa, che si scatena immediatamente su Twitter: “Possiamo evitare questo orrore del pubblico specchiato per 4? Non siamo scemi ragazzi. Ieri a Tale e quale perlomeno sono stati più onesti”.