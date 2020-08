Ballando con le stelle, parla Barbara Bouchet: cosa ne pensa mio figlio

Barbara Bouchet sarà una delle protagoniste della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, la gara di ballo condotta da Milly Carlucci che dovrebbe partire il prossimo 12 settembre su Rai 1 a partire dalle 21.30 circa. Una donna, un’artista icona del cinema degli anni ’80 che dimostra di non avere nessuna paura ad affrontare l’infuocata giuria dei giudici. Inoltre, svela anche quale è la reazione del figlio Alessandro Borghese alla sua partecipazione.

Non teme il giudizio dal momento che è davanti ai riflettori da quando aveva 15 anni e partecipò a un concorso di bellezza. Inoltre, si dice convinta e sicura della sua scelta e dichiara, senza mezzi termini, che il suo obiettivo è vincere. Non partecipa soltanto, ma vuole arrivare sino in fondo alla gara.

Sempre al settimanale “Visto” che l’ha intervistata, svela della reazione del figlio, Alessandro Borghese, chef stellato e conduttore, alla sua partecipazione al programma. Il figlio ha ammesso tutto il suo entusiasmo ed è pronto a fare il tifo per lei insieme alla moglie e alle due figlie, ovvero Arizona e Alexandra. Il figlio le ha consigliato di divertirsi e di mettercela tutta spronandola. “Già lo vedo davanti al teleschermo mentre farà il tifo per me. Sono certa che anche i suoi tantissimi fan sui suoi social network daranno il loro contributo. Non vedo l’ora”.

Ad accompagnarla nei balletti vi è Stefano Oradei con il quale, durante le prove, è riuscita a trovare una perfetta sintonia. Lo ritiene un maestro severo, ma paziente. Afferma che ballare è impegnativo e difficile, però basta essere guidati dalla persona giusta perché tutto sia più semplice e facile da fare.

La prima puntata di Ballando con le stelle avrebbe dovuto andare in onda il 12 settembre, ma considerando che due protagonisti, ovvero Samuel Peron e Daniele Scardina sono risultati positivi al Covid, non sii sa ancora quali sono le sorti del programma. Nel frattempo, la Rai sta monitorando attentamente la situazione effettuando tamponi in modo che tutti possano allenarsi e ballare in sicurezza.