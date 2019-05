Ballando con le Stelle, Nunzia De Girolamo sulla giuria: "Non piango, non querelo ma mi difendo"

Venerdì 31 maggio andrà in onda la finale di Ballando con le stelle, tra le coppie finaliste c’è anche quella formata da Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro. L’ex parlamentare, ospite del programma di Caterina Balivo “Vieni da me”, ha parlato della giuria e del comportamento tenuto nei suoi confronti.

Innanzitutto su Guillermo Mariotto ha dichiarato di essere felice di non piacerli, il giudice argentino nelle varie puntate del programma le ha dato sempre dei voti bassi e giudizi negativi. Durante l’ultima puntata aveva dichiarato di trovarla pesante nel ballo, come se pesasse un quintale, a queste affermazioni la De Girolamo aveva replicato che lei rappresentava le donne normali, dato che non esistono solo donne magre o magrissime e di non capire come mai vedesse Lasse leggero e lei pesante, Mariotto allora specificò che non intendeva giudicare il suo fisico ma il suo modo di ballare.

Ivan Zazzaroni, anche lui ospite del programma, invece ha affermato che la giuria ha dato dei voti alla coppia per il loro comportamento polemico, Raimondo Todaro in puntata addirittura aveva dichiarato di capire di ballo più di loro; in difesa del ballerino siciliano, la De Girolamo ha ribadito di come anche scrivere tweet in diretta per influenzare il pubblico non fosse un comportamento giusto (in riferimento soprattutto a Selvaggia Lucarelli).

Nunzia De Girolamo ha continuato spiegando che forse la giuria l’attacca perché non è abituata a persone che controbattono ai loro giudizi, ma Zazzaroni ha subito ribadito che nel corso delle varie edizioni ci sono stati tanti vip che rispondevano a tono da Anna Oxa ad altri, a questo punto l’ex parlamentare ha replicato: “Io non piango e non querelo, mi difendo!“.

La giudice, tuttavia, con cui i rapporti sono più litigiosi è senz’altro Selvaggia Lucarelli, su di lei Nunzia ha specificato che non le sono piaciute le smorfie che ha fatto quando lei ha ballato con il padre, dichiarando: “Mi è dispiaciuto di vedere anche la faccia divertita di certe persone”.

Infine la conduttrice Caterina Balivo le ha mostrato i voti presi dai concorrenti dopo aver ballato con i loro cari: tutti hanno preso 10 mentre a lei e suo padre hanno dato 8, Zazzaroni si è giustificato dicendo che non era una questione personale contro lei, ma hanno dato il massimo agli altri perché le loro esibizioni erano più emozionanti; la De Girolamo ha affermato tuttavia di esserci rimasta male, perché suo padre alla sua età si era messo in gioco e tutti i padri e le madri sono uguali.