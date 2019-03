Ballando con le Stelle: nel cast un ex calciatore, attori e politici

La prossima edizione di “Ballando con le Stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, inizierà il 30 di marzo 2019. Inizialmente era stato programmato per il 9 dello stesso mese, poi lo slittamento che sarebbe stato causato da un ritardo nella consegna degli studi e dall’appuntamento calcistico di sabato 23 marzo tra Italia e Finlandia.

I molti fan del reality show sono curiosi di conoscere il cast di questa edizione di “Ballando con le Stelle“. Dopo tante indiscrezioni, il blog di “Davide Maggio” ha svelato in anticipo la lista dei dodici concorrenti. Sarà un cast molto variegato, poiché ci saranno cantanti, attori, calciatori e politici. Alcuni nomi però non vengono “confermati” da Tv Blog.

I concorrenti

Tra gli attori che hanno deciso di accettare la proposta di “Ballando con le Stelle” troviamo Manuela Arcuri, Ettore Bassi, Enrico Lo Verso, Angelo Russo (conosciuto per aver interpretato Catarella ne Il Commissario Montalbano), Milena Vukotic e Nancy Brilli. Su quest’ultimo nome però ci sono ancora dei dubbi, poiché Tv Blog dichiara che l’attrice non farà parte del cast. Al suo posto potrebbe esserci l’Onorevole Nunzia De Girolamo.

Gli altri nomi sono Lasse Matberg, noto influencer d’Instagram, lo youtuber Marco Leonardi, il senatore Antonio Razzi e l’ex star di “The Voice” Suor Cristina. Nella lista “Davide Maggio” mette anche i “Two Twins“, mentre “Tv Blog” al loro posto mettono “Kevin & Jonathan Sampaio“, anche loro gemelli e modelli, famosi nel mondo del gossip.

Infine, l’ultimo nome della lista è Pablo Daniel Osvaldo. Quest’ultimo viene ricordato soprattutto dai tifosi della Fiorentina, Roma e dell’Inter. Nella sua carriera, in Italia, ha militato anche per la Juventus, Atalanta, Lecce e Bologna. Viene ritenuto da molti un personaggio controverso per via dei suoi comportamenti in campo, e a 30 anni si ritira dal calcio giocato per intraprendere la carriera musicale, fondando il gruppo “Barrio Viejo“.