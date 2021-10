"Ballando con le Stelle", Morgan senza filtri sulla storia avuta con Selvaggia Lucarelli

Durante la prima puntata di questa edizione di “Ballando con le stelle”, dopo l’esibizione di Morgan, Selvaggia Lucarelli se n’è uscita con una battuta che ha lasciato tutti senza parole. “Io sto aspettando ancora la tua chiamada dopo dieci anni!” ha chiosato la nota opinionista e giornalista, che da anni ormai ricopre anche il ruolo di giurata nel programma di Milly Carlucci.

Si è scoperto così che ben dieci anni fa Selvaggia Lucarelli e Morgan sono usciti insieme un paio di volte. A un certo punto però l’artista è sparito nel nulla: come capita spesso, ha detto alla Lucarelli che l’avrebbe richiamata, ma non l’ha mai fatto. Ora, a distanza di due settimane dall’uscita di Selvaggia Lucarelli, Morgan ha deciso di replicare a modo suo.

Morgan risponde alla provocazione di Selvaggia Lucarelli: “Bella, intelligente e divertente”

Intervistato dal settimanale “Chi”, il cantante ex coach di Amici ha replicato: “Selvaggia è bella, intelligente, divertente, è un ottimo partito, l’ho conosciuta e l’ho frequentata”. Poi Morgan ha proseguito, sornione: “Il fatto che non l’abbia più chiamata è la prova che non sono uno stalker”. Insomma, se l’è cavata con una battuta, ma la cosa non finisce certo qui.

Il gossip riguardante il flirt tra lui e la Lucarelli è parso ai più talmente improbabile da essere anche intrigante, animando notevolmente la cronaca rosa italiana, che in questo periodo non ha molti scoop di cui occuparsi. L’argomento impazza anche sui social. Su Instagram, in particolar modo, in tanti si chiedono se Selvaggia sotto sotto non vorrà far “pagare” a Morgan lo sgarbo fattole in passato, magari abbassandogli di proposito i voti.

In realtà, come ben sa chi sta seguendo “Ballando con le Stelle“, il cantante è talmente bravo come ballerino che la Lucarelli dovrà davvero impegnarsi per trovare il modo di “punirlo” per il loro passato sentimentale.