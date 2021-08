Ballando con le stelle: Morgan sarà presente solo per tre puntate, in lizza anche Al Bano

A oggi il cast di “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, resta un cantiere aperto. Al momento l’unica certenzza sembra essere la conferma dei giudici composti da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto e Fabio Canino, mentre secondo “Dagospia” una novità dovrebbe arrivare dalla giuria popolare.

Sempre secondo il sito diretto da Roberto D’Agostino gli autori stanno cercando di convincere Sabina Guzzanti a partecipare al talent show. Per il sito “TV Blog” la comica nata a Roma dovrebbe far parte del cast come concorrente, ma non si esclude che alla fine possa essere presente solo per una sera con il ruolo di ballerina per una notte.

Il caso Morgan e gli ultimi nomi accostati

Nelle ultime ore sta facendo molto discutere la presenza di Marco Castoldi, in arte Morgan, nel cast di “Ballando con le stelle”. L’artista, come rivela il giornalista Candela nella rubrica che cura su “Dagospia”, dovrebbe far parte dei concorrenti solamente per un breve periodo di tempo: “A Viale Mazzini gira voce che Castoldi avrebbe assicurato la sua presenza solo per tre puntate. Sarà vero? La Carlucci può prepararsi, in genere dopo la sua uscita arriva un duro attacco verso chi lo ha fatto lavorare”.

Intanto sul blog curato da Davide Maggio si parla anche dei possibili concorrenti della trasmissione. Oltre a dare per certo la presenza di Morgan, Milly Carlucci insieme agli autori starebbero lavorando anche per Al Bano Carrisi e DJ Albertino, mentre avrebbero quasi firmato Fabio Galante, Federico Fashion Style e Mietta.

Con l’artista di Cellino San Marco, nonostante ci sia una forte amicizia con Milly Carlucci, pesa la sua partecipazione a “L’isola dei famosi“. Infatti la conduttrice in passato ha sempre escluso i personaggi che hanno preso parte a un reality show, e quindi bisogna vedere se farà una eccezione per Al Bano oppure no.