"Ballando con le stelle", Milly Carlucci punta Maria De Filippi e Barbara d’Urso: le parole della conduttrice

“Ballando con le stelle” sta dominando il sabato sera di Rai 1. La nuova edizione, per il sedicesimo anno consecutivo, è condotta da Milly Carlucci. Anche quest’anno, diversi personaggi del mondo dello spettacolo si sono lanciati in pista, lasciandosi trasportare da ballerini professionisti. Un grande successo ancora, anche se il diretto competitor non molla l’osso e come potrebbe essere altrimenti.

Mentre su Rai 1 va in onda “Ballando con le stelle”, su Canale 5 va in onda “Tu si que vales”. Milly Carlucci contro Maria De Filippi. Proprio loro, sulle quali si è sempre parlato di forti tensioni mai ufficializzate e di un’accusa di plagio da parte della Carlucci a indirizzo di Queen Mary. Adesso però un segnale distensivo arriva proprio dalla conduttrice Rai.

Intervistata dal magazine Nuovo Tv, Milly ha ufficialmente invitato la De Filippi a vestire i panni di “ballerina per una notte“. “Noi siamo apertissimi a Maria De Filippi e Gerry Scotti, però non lo so se sia fattibile“, queste le parole della Carlucci la quale oltre a Maria ha invitato anche Gerry Scotti. Non è finita così. Anche Barbara d’Urso è finita nel mirino della conduttrice.

“Non posso dare nessuna certezza sui ‘ballerini per una notte’, la chiusura dei contratti è sempre una cosa incerta. Barbara d’Urso l’ho invitata, certo, perché no? Ma ci sono in ballo anche questioni di esclusive previste nel contratto. Noi siamo apertissimi“, queste le dichiarazioni di Milly. Insomma, la conduttrice Rai ha posato gli occhi sui nomi caldi della concorrenza, ma a quanto pare per ragioni contrattuali non crede sia possibile concretizzare i suoi inviti.

Certo è che Maria De Filippi, Barbara d’Urso e Gerry Scotti, sarebbero un grande trionfo per “Ballando con le stelle” seppur nel ruolo di “ballerini per una notte” e non di concorrenti ufficiali. Soprattutto l’eventuale presenza della De Filippi metterebbe a tacere tutte le voci che si sono rincorse in questi anni.