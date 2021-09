Ballando con le Stelle, Milly Carlucci pesca ballerini da Amici: 4 new entry

A metà ottobre farà il suo debutto la nuova edizione di Ballando con le Stelle. Milly Carlucci è al lavoro per definire il cast. La conduttrice starebbe cercando di convincere alcuni campioni olimpionici di Tokyo 2020 come Marcell Jacobs, ballerino per una notte, e Rossella Fiamingo fra i concorrenti dell’edizione numero 16.

Nelle ultime ore la conduttrice ha convocato giurati, maestri ed opinionisti per girare lo spot nella splendida cornice del Palazzo delle Assicurazioni Generali in Roma. Squadra vincente non si cambia, almeno per quanto riguarda i giudici. Confermati, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Quest’ultima assente poiché impossibilitata a partecipare. Tra i ballerini di Ballando con le Stelle ci saranno quattro 4 entry. Milly Carlucci ha pescato direttamente dal mondo di Amici Maria De Filippi: Vito Coppola, Nicole Randelli e Marco Tocchini. Giada Lini, invece, ha assunto il ruolo di maestra nella versione inglese del talent di ballo di Rai1.

Alla corte ritornano Alessandra Tripoli e Luca Favilla. Fra i maestri più conosciuti e amati dal pubblico ritroveremo Simone Di Pasquale, Lucrezia Lando, Marco De Angelis, Maykel Fonts, Sara Di Vaira, Samuel Peron, Stefano Oradei, Giordano Filippo e Tove Villfor. Grande assente da quest’anno Raimondo Todaro.

Come è noto il ballerino ha detto addio a Milly Carlucci e a Ballando con le Stelle per sbarcare ad Amici. Sarà lui il nuovo professore e sembra ormai ufficiale la sua presenza a giudicare dal post pubblicato sui social del programma, che riporta un siparietto tra il ballerino e Alessandra Celentano.

Sembra proprio che Raimondo finirà nel mirino della storica maestra; si prevedono scintille. Dopo tante voci, sembra essere arrivata la conferma che Al Bano farà parte del cast di Ballando dopo un serrato corteggiamento di Milly Carlucci. Sfumato l’accordo che vedeva Arisa tra le prossime ballerine dello show. Se la certezza sulla presenza di Morgan c’è da tempo, ancora in trattativa è il nome di Paola Barale che potrebbe scendere in pista.