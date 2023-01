"Ballando con le stelle", Milly Carlucci a Selvaggia Lucarelli: "i giudici sono liberi non vengono influenzati"

Ascolta questo articolo

Continua la polemica su “Ballando con le stelle“. La diciassettesima edizione dello show è andata in onda su Rai 1, e la vincitrice, Luisella Costamagna, è stata accolta dalle critiche di Selvaggia Lucarelli, che sostiene di non aver avuto una giusta possibilità. Ha accusato lo spettacolo di truccare i risultati e la giurata Selvaggia Lucarelli ha contestato la vittoria della giornalista. Milly Carlucci, conduttrice dello show, si è finalmente pronunciata sulle polemiche. Dice che i giudici non hanno gli auricolari, quindi non possono farsi influenzare sul voto dei ballerini e che nessuno può davvero guidare l’opinione per il voto dei giudici.

Dopo l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle” di Rai 1, non sono mancate le polemiche. Milly Carlucci è intervenuta per porre fine alla discussione tra Selvaggia Lucarelli e i suoi colleghi giudici su “Ballando con le stelle”. Lucarelli ha recentemente discusso con Costamagna su come ha vinto la competizione, e Carlucci ha deciso di intervenire e risolvere la controversia. Milly Carlucci che conduce da anni questo spettacolo coinvolgente e di successo, sostiene che il programma è completamente trasparente e che la vittoria di Luisella Costamagna è legittima per via del regolamento.

In un’intervista a Nuovo Tv, Milly ha dichiarato di aver voluto tutti e cinque i membri della giuria per la loro forte personalità e perché dicono sempre quello che pensano. E la Carlucci pensa anche che proprio per il fatto che i membri della giuria stiano discutendo apertamente dello spettacolo, mostra quanto siano liberi di esprimere le proprie opinioni senza alcuna interferenza. Dichiara infine, che i giurati non hanno le cuffie come succede in molti altri talent show. Poi la Carlucci ha mostrato entusiasmo per la vittoria di Costamagna: è stata bravissima.

Dopo il ripescaggio, ha avuto solo due settimane per allenarsi e ripetere tutti i balli, che ha poi eseguito nella puntata finale. La padrona di casa non ha potuto fare a meno di tirare una stoccata al giurato più pungente del tavolo, la giurata Selvaggia Lucarelli che ha contestato la giustizia del sistema dei ripescaggi, e che ha permesso a Luisella Costamagna di rimettersi in carreggiata e vincere addirittura la finale. Poi, la padrona di casa ha detto che ognuno ha la sua opinione e va bene così. Il sistema del ripescaggio c’è nel regolamento sin dalla prima edizione di “Ballando con le stelle”.

La Carlucci è contenta di come è andata questa edizione dello show, con tutte le polemiche. Le dispiace per Gabriel Garko, che è una persona molto talentuosa. Nel frattempo la Lucarelli è volata in Nepal con il fidanzato, Lorenzo Biagiarelli. Chissà se desidera parlare anche di ciò che sta facendo in Asia meridionale? I fan attendono con impazienza la sua risposta.