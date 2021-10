Sabato sera durante la trasmissione “Ballando con le Stelle” si è generato un vero e proprio caos. Nel tritacarne mediatico stavola è finita la cantante Mietta, “colpevole” di non essere vaccinata contro il Covid-19. L’artista, che stava partecipando alla trasmissione, ha eseguito un tampone di routine ed è stata trovata positiva al coronavirus Sars-CoV-2, per cui non ha potuto partecipare al programma ed è restata in isolamento. Lei è poi intervenuta in un collegamento spiegando la sua situazione.

Ad un certo punto la giornalista Selvaggia Lucarelli le ha chiesto se il suo compagno di gara e lei fossero vaccinati. Mietta non ha voluto rispondere immediatamente alla domanda fatta dalla giornalista. Intorno a lei si è alzato quindi il polverone: diverse persone credono che la cantante avesse dovuto rispondere subito alla domanda posta dalla cronista. Mietta ha poi scritto un post su Instagram, dove ha spiegato il perchè non si è sottoposta al vaccino, dopo che anche Guillermo Mariotto ha spiegato a Domenica In che la cantante soffre di alcuni problemi di salute, per cui è impossibilitata per ora a fare il vaccino finchè non termina alcuni accertamenti. Mariotto è stato autorizzato a parlare dalla stessa cantante.

Mietta: “Vergognoso doversi giustificare”

“Sono profondamente dispiaciuta per quanto è accaduto ieri sera e mi trovo costretta a chiarire bene la situazione venendo meno a quello spirito di riservatezza che mi contraddistingue da sempre. Grande dispiacere per non aver potuto partecipare alla puntata di ieri sera di Ballando con le Stelle a causa della positività al Covid che mi è stata riscontrata, ancora più dispiacere per l’attacco a cui sono stata sottoposta e che mi costringe a chiarire alcune cose che dovevano rimanere nella mia sfera privata” – così ha scritto la cantante su Instagram.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, che sostiene di come quanto avvenuto a “Ballando con le Stelle” sia “una grave violazione della privacy”. “Ci appelliamo a Milly Carlucci, a cui riconosciamo indiscussa serietà e professionalità, e ai vertici della Rai affinché intervengano su quanto accaduto ieri, riportando equilibrio nella trasmissione ed evitando discriminazioni legate alle scelte personali dei concorrenti di “Ballando con le stelle” e intollerabili cacce alle streghe che generano un pericoloso clima di odio e di violenza” – così scrive il Codacons in una nota.

Bisogna ricordare, a scanso di equivoci, che in Italia non esiste nessuna legge dello Stato che obbliga le persone alla vaccinazione anti Covid, anche se è fortemente consigliato a tutti di vaccinarsi contro questo patogeno che ha cambiato radicalmente le nostre vite, visto che i vaccini si sono rivelati utili a contrastare efficacemente i sintomi gravi della malattia. La Rai segue scrupolosamente il protocollo e utilizza il Green Pass per poter accedere ai propri studi. Mietta non essendo vaccinata ha fatto un tampone ogni 48 ore, fino a quando poi si è riscontrata la sua positivià. Tutti gli altri concorrenti, incluso il suo compagno di gare, il ballerino Maykel Fonts, sono risultati negativi. Fonts, che è vaccinato, è stato messo comunque in isolamento come da regolamento anti Covid.