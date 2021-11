Ieri sera, sabato 13 novembre 2021, nel corso della quinta puntata di Ballando con le Stelle, talent show in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, uno dei concorrenti ha avvertito un malore,al punto da non riuscire a scendere per la prova di improvvisazione.

La conduttrice, oltre a fermare per un attimo la puntata, è stata costretta a chiamare un’ambulanza. Il concorrente è stato trasportato in pronto soccorso, dove sono statati eseguiti i dovuti accertamenti. Ma di chi si tratta?

Il concorrente colpito da malore

Ad avere accusato un malore è Andrea Iannone. Milly Carlucci ha chiarito l’accaduto, dicendo: “Andrea si è sentito poco bene e ora si trova in infermeria”, mentre la sua insegnante di ballo, Lucrezia Lando, ha precisato: “Stava già male di stomaco nel pomeriggio quando è arrivato negli studi”.

Le telecamere hanno seguito Paolo Belli quando, recandosi dietro le quinte, si èaccertato delle condizioni dello sportivo. Per alcuni secondi Iannone è stato inquadrato, disteso su un lettino dell’infermeria.Il medico, a microfoni aperti, si era lasciato sfuggire che Iannone aveva vomitato. Più tardi lo sportivo ha rassicurato tutti: “Ho avuto problemi gastrici per l’uso eccessivo di antinfiammatori per il dolore alla spalla. Ma voglio esibirmi”.

E ha fatto bene, perchè la bachata con Lucreazia Lando, ha riscosso un notevole succcesso ad alto tasso erotico. Lei si è mossa sinuosamente, fasciata in una tutina nera dalle trasparenze audaci, collocate in punti strategici, mentre lui, in total white, ha risposto con testosteronica possanza.

Vedendo Iannone letteralmente “resuscitato”, il giudice Ivan Zazzaroni ha ironizzato: “Per come è vestita Lucrezia, ho capito perché si è sentito male”, mentre Fabio Canino ha dichiato: “Pensavo di vederti mezzo morto e invece eri in gara”. “E’ andata bene. Non vorrei più dire come sto e come non sto…” ha affermato Iannone dietro le quinte del programma, non appena finita la sua performance. Il pilota si è detto contento di essere riuscito a portare a termine l’esibizione che, per la cronaca, lo ha portato al settimo posto della classifica.

La nuova edizione di Ballando con le Stelle

Il programma Ballando con le Stelle è giunto alle 16esima edizione, in onda su Rai1 dal 16 ottobre 2021. Il cast della nuova edizione è composto da Valeria Fabrizi, Al Bano, Morgan, Mietta, Andrea Iannone e molti altri ancora. I membri della giuria sono stati tutti confermati, mentre tra le novità troviamo la conferma di Rossella Erra nel ruolo di “tribuno” popolare, con il compito di difendere i concorrenti dalle opinioni della giuria, e l’ingresso di Alessandra Mussolini tra gli opinionisti.