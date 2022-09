Ballando con le stelle, lo sfogo di Romina Carrisi: "Rifiutata perché ho preso parte a un reality nel 2005"

Ascolta questo articolo

Il cast di “Ballando con le stelle” è stato annunciato nelle scorse settimane, e ovviamente non tutti sono felici dalle scelte prese da Milly Carlucci e dal suo staff. Tra i tanti che fanno parte della lista dei concorrenti, ci sono ovviamente anche dei volti scartati dall’azienda di Viale Mazzini.

Tra i vipponi scartati troviamo anche Romina Carrisi. La figlia di Albano e Romina Power si è infatti lasciata andare a un lungo sfogo sui social network, rivelando di essere stata rifiutata da Milly Carlucci solamente perché avrebbe preso parte alla terza edizione de “L’isola dei famosi” nel 2005, tra l’altro venendo eliminata praticamente quasi subito.

Lo sfogo di Romina Carrisi

Il lungo sfogo viene riportato dal sito “Gossip e Tv“, ove Romina rivela della sua passione per la danza: “Ho sempre amato ballare e il programma Ballando con le stelle è il palco perfetto per coniugare l’amore per questa forma d’arte con la recitazione, l’interpretazione e la mia storia, le storie che nessuno conosce che avrei svelato man mano. Pensavo di essere perfetta per questo programma”.

Purtroppo però le cose non sono andate come desiderate: “Ci sono rimasta male? Certo. Ma ho imparato ad accettare i “no” con estrema eleganza. La motivazione ufficiale di questa decisione da parte della produzione è stata che ho fatto un reality nel 2005. Mi dispiace che una decisione presa con l’incoscienza dei miei 19 anni appena compiuti possa ancora bruciare a 35. Posso solo apprezzare la loro coerenza e augurargli il meglio. E io? Eh io, io. Ballerò in salone, indossando solamente un paio di mutandine rosse e un paio di Ray-Ban neri sperando che mi intraveda Simonetta, la mia vicina di casa”.

La politica televisiva di Milly Carlucci è sempre stata quella di non chiamare i personaggi famosi che hanno preso parte ad altri reality show, come il “Grande Fratello Vip” o “L’isola dei famosi”.