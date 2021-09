Ballando con le stelle: la lista dei concorrenti

L’addio di Raimondo Todaro, che ha deciso di provare una nuova avventura ad “Amici di Maria De Filippi”, non cambia i piani di Milly Carlucci ove riesce a comporre un cast di assoluto livello per il suo “Ballando con le stelle” e, almeno sulla carta, pare esserci una differenza abissale rispetto al “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Va detto che al momento manca solamente l’ufficialità da parte degli autori del talent show in onda su Rai 1, ma Davide Maggio dà questi nomi praticamente per certi. Nella seguente lista troviamo la conferma di alcuni concorrenti già accostati in passato, ma ovviamente ci sono anche delle sorprese uscite all’ultimo momento.

La lista dei concorrenti di “Ballando con le stelle”

Partendo dagli uomini avrebbero detto di “sì”: Al Bano Carrisi, Morgan, Memo Remigi, Federico Fashion Style, Fabio Galante, Andrea Iannone, Alvise Rigo e Valerio Rossi Albertini. Milly Carlucci in questa circostanza sembra aver voluto puntare più sugli sportivi, dal momento che la maggior parte provengono da quel mondo ed è impossibile non notare il nome di Iannone, grande rimpianto di Alfonso Signorini.

Per le donne invece troviamo alcune influencer, cantanti e figlie d’arti: Arisa, Valeria Fabrizi, Bianca Gascoigne (figlia di Paul ex concorrente de ‘L’isola dei famosi’ condotta da Ilary Blasi), Mietta e Sabrina Salerno. Il nome più sorprendente, anche se uscito già nelle scorse settimane, è certamente quello di Arisa, che ha fatto il percorso inverso abbandonando “Amici” per mettersi in gioco a “Ballando con le stelle”.

Si tratta comunque di un cast molto importante ove Milly Carlucci ha deciso di fare un mix di volti molti amati dal pubblico da casa con ragazzi di belle speranze. Ci sono tutti i presupposti per creare alcune vicende all’interno del programma, dal momento che non mancano nomi pronti ad accendere il fuoco, come Morgan.