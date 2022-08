Ballando con le stelle, la lista dei 13 concorrenti: è presente anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli

Ascolta questo articolo

Dall’8 ottobre andrà in onda la nuova edizione di “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La giuria resta invariata per l’ennesimo anno, dal momento che ad alzare le palette ci saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

Con lo svelare della data, vengono annunciati anche i concorrenti della nuova edizione, ove come sempre non mancano delle critiche. Infatti nel cast, oltre a Enrico Montesano criticato negli ultimi mesi per la propria visione sul vaccino per il Covid-19, è presente anche il fidanzato di Selvaggia Lucarelli.

I 13 concorrenti che faranno parte del cast

Chi suscita più curiosità è Lorenzo Biagiarelli, il fidanzato di Selvaggia, che ha deciso di mettersi in gioco a “Ballando con le stelle”. Oltre a questa notizia di gossip il neo ballerino si è fatto notare per essere una figura nel cast fisso di “È sempre mezzogiorno!”, il programma culinario condotto da Antonella Clerici.

Gli altri pezzi da novanta che hanno deciso di mettersi in gioco sono Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Enrico Montesano e Paola Barale. Sono dei nomi già conosciutissimi dal pubblico, dal momento che lavorano in televisione o in ambito musicale da svariati anni, e sicuramente avranno il compito di essere i protagonisti di “Ballando con le stelle”.

Non manca il nome di Marta Flavi, conosciuta soprattutto per essere stata la prima moglie di Maurizio Costanzo. Tra le grandi novità c’è spazio anche per Luisella Costamagna, giornalista prima di La7, successivamente di Sky e infine di LA7. Presente anche Giampiero Mughini, ultimamente presente come ospite fisso nel talk “Stasera Italia” oltre a essersi fatto conoscere negli anni passati per le sue partecipazione a “Controcampo”.

Presente nel cast anche Rosanna Banfi, conosciuta per essere la figlia di Lino, l’attore e modello serbo-italiano Alessandro Egger, la conduttrice di “Radio 2 Happy Family” in onda su Rai Radio 2 Ema Stokholma e il nuotatore specialista dello stile libero Alex di Giorgio.