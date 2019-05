Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni difende Milly Carlucci per la gestione del caso Kinnunen-Oradei-Osvaldo

Ivan Zazzaroni, Pippo Pelo e Nunzia De Girolamo, ospiti del programma di Caterina Balivo “Vieni da me” hanno commentato le due puntate di Ballando con le stelle andate in onda venerdì 24 e sabato 25 maggio. Durante le semifinali sono state eliminate tre coppie: Manuela Arcuri con Luca Favilla, Enrico Lo Verso con Samanta Togni ed anche Suor Cristina con il team Oradei, cioè le ballerine Jessica e Giulia ed il maestro Stefano Oradei.

Quest’ultimo è stato al centro di un’accesa polemica la settimana scorsa, dopo che in alcuni giornali sono apparse delle foto dove lui e la sua fidanzata, anche lei maestra di Ballando, Veera Kinnunen litigavano animosamente. Durante la puntata di venerdì la conduttrice del programma Milly Carlucci ha affrontato l’argomento con i due ragazzi e Stefano Oradei ha spiegato di aver agito così per la sua gelosia nei confronti di Dani Osvaldo, ex calciatore che appunto balla con la Kinnunen. Alla fine si è scusato con la sua ragazza, con il programma e con il pubblico.

Sui social tuttavia il comportamento di Milly Carlucci a molti non è piaciuto sia perchè i due ragazzi hanno dovuto raccontare un’episodio privato dello loro storia d’amore davanti a tutti e sia perché la conduttrice ha accusato Stefano Oradei di essere immaturo e di dover crescere. Ivan Zazzaroni ha allora risposto sulle critiche a Milly Carlucci difendendo la conduttrice.

Il giudice del programma ha spiegato che Ballando con le stelle è un show per famiglie pulito e che la stessa conduttrice insieme agli autori tiene molto ai messaggi che vengono mandati, in questo caso le fotografie apparse sui giornali in cui i due ragazzi litigavano davano un brutto esempio del programma

Milly Carlucci ha anche spiegato che non solo le foto ma anche il comportamento tenuto da Stefano Oradei con Veera durante le varie settimane del programma, dove a causa della sua gelosia con Dani Osvalo non ha permesso alla ballerina di recarsi in Argentina, ha influito sul programma creando un clima teso e pesante; per questi motivi se ne è parlato in diretta per spiegare la situazione e far in modo che Stefano Oradei si scusasse con tutti.