Ballando con le Stelle, Gabriel Batistuta ospite d’eccezione in compagnia della moglie Irina Fernandez

La seconda puntata di Ballando con le stelle ha fatto il boom di ascolti ma soprattutto non ha visto performance drammatiche ne tantomeno litigi tra giurati e concorrenti. Oltretutto come ballerino per una notte di sabato 6 aprile 2019 è stato l’affascinante calciatore argentino Gabriel Batistuta in compagnia della bellissima moglie Irina Fernandez con la quale è sposato da oltre trent’anni.

Una soddisfazione non indifferente per la padrona di casa Milly Carlucci la quale erano anni che corteggiava il campione e che finalmente ha deciso di partecipare nonostante un problema articolare alle caviglie, che gli ha impedito spesse volte di muoversi in maniera corretta. Il calciatore ha dovuto anche affrontare un’operazione ortopedica alla gamba destra che gli ha permesso, finalmente, di poter partecipare a Ballando con le stelle.

Gabriel Batistuta e sua moglie Irina hanno mostrato la loro sintonia esibendosi in una salsa sensuale che hanno affascinato non solo il pubblico presente in studio ma anche quello da casa. Anche i severi giurati si sono complimentati con la coppia argentina che, con la loro performance, riesce a far alzare la paletta con il numero dieci a Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. “Non ci crederete, eppure l’ho conquistata ballando, più di trentacinque anni fa” ha chiosato Gabriel mentre Selvaggia Lucarelli ha voluto sapere qualche notizia privata della coppia.

“E lei come ti ha conquistato?” ha chiesto infatti Selvaggia mentre Batistuta ha risposto “Mi è passata davanti camminando”. I due infatti si sono cosciuti quando erano giovanissimi e Gabriel, colpito dalla bellezza di Irina, ha deciso di imbicarsi alla sua festa di compleanno nonostante non fosse stato invitato e i due non si conoscessero affatto. Dopo otto mesi i due si sono fidanzati e da quella volta sono rimasti insieme per ben trentacinque anni.

Una bellissima storia che ha fatto coscere un po’ di più l’ex giocatore della Roma grazie anche alla bravissima Milly Carlucci che, anche quest’anno, ha scelto ospiti e concorrenti che in un modo o nell’altro sono riusciti a fare breccia nel cuore dei telespettatori e di tutti gli italiani.