Ballando con le stelle, Enrico Montesano nel cast: nell’ultimo periodo ha fatto discutere per le sue posizioni no vax

Ascolta questo articolo

Milly Carlucci, insieme ai suoi autori, sta lavorando per formare il cast di “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 che possa combattere, seppur venga trasmesso in un giorno totalmente diverso, che dovrà scontrarsi contro la concorrenza dei programmi di Maria De Filippi, come molto probabilmente “C’è posta per te” e “Tú sí que vales“.

Secondo le ultime indiscrezioni, non ancora confermate, sono 13 i concorrenti famosi che faranno parte del cast: Iva Zanicchi, Nino D’Angelo, Gabriel Garko, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stokholma, Alessandro Egger, Lorenzo Biagiarelli ed Enrico Montesano.

Bufera sull’ingresso di Enrico Montesano

Proprio come capitato con Daniela Martani, concorrente “no vax” e “no green pass” che ha preso parte a “L’isola dei famosi” ove ha ricevuto le critiche soprattutto da parte di Selvaggia Lucarelli per il suo ingresso nel cast del reality ambientato in Honduras, lo stesso Montesano sta dividendo il pubblico da casa.

Infatti non è un segreto che Montesano sia un convinto “no vax” e “no green pass“, come rivelato più volte sui social network in cui ha invitato i suoi seguaci, sia con le buone che con le cattive, a boicottare il Governo: “Devono schiattare: governo, giornali e tv, senza risorse e senza ascolti! Da oggi si comincia. Vediamo se noi segregati, maltrattati, siamo cosí inutili , insignificanti e ininfluenti! Questo super greeeen cazzz è un’offesa alla dignità. Non siamo affatto pochi! Gli possiamo fare molto male. 30 giorni!! Teniamo duro, lo so è un gran sacrificio ma ne va della nostra libertà e dignità”.

Tra l’altro nella giornata del 15 gennaio ha guidato una manifestazione “no vax” a Milano organizzata dal partito politico Italexit di Gianluigi Paragone insieme al premio Nobel Luc Montagnier, all’ex campione di MotoGP Marco Melandri e Robert Francis Kennedy Jr, terzogenito di Robert Kennedy.