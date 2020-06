"Ballando con le stelle" e "Tu si que vales", la sfida

Dopo un periodo passato nell’incertezza più totale, ecco che il mondo della televisione e dell’intrattenimento accenna a riprendersi, con le proposte che avrebbero dovuto prendere vita nel periodo pre lockdown e con tante altre novità. È infatti questo il caso del noto programma Rai del sabato sera di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle“.

Il varietà a tema di danza infatti sarebbe dovuto andare in onda a marzo, ma a causa delle circostanze dettate dal periodo di Covid-19, il tutto era stato rinviato a data da destinarsi. In seguito numerosi sono stati i rumors sul web che affermavano la ripresa del programma in estate, ma secondo TvBlog il programma della Carlucci è stato definitivamente spostato in autunno.

Precisamente il programma succitato andrà in onda il giorno 12 settembre alle ore 20.40, subito dopo il Tg1. Il 12 settembre, come da tradizione del programma, cade di sabato, nonostante le tante voci che sono circolate in questi giorni e che volevano che il programma venisse spostato in un giorno infrasettimanale, precisamente di martedì.

Il ritorno del programma al consueto appuntamento del sabato sera comporterà inevitabilmente lo scontro a colpi di share con il programma di Maria De Filippi “Tu si que vales“, campione d’ascolti anche in questo periodo in cui ne sono state trasmesse le repliche. Sempre secondo le fonti di TvBlog, sembra che lo show della Carlucci sia pronto a sferrare il proprio asso nella manica, con la partecipazione nel corpo di ballo di un personaggio molto famoso, ma soprattutto molto portentoso.

Ma non sembra che sia finita qui per la Carlucci, sembra infatti che per la presentatrice questa sarà una stagione molto impegnata, alternando anche la conduzione del programma “Il cantante mascherato“, che andrà in onda a gennaio 2021, mentre a marzo 2021 ritornerà, come di consueto, “Ballando con le stelle”, con la sua sedicesima edizione.