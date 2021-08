Ballando con le Stelle concorrenti: Paola Barale nel cast di Milly Carlucci?

Ballando con le Stelle sta per tornare. La data di partenza della sedicesima edizione del talent di Milly Carlucci è prevista per sabato 16 ottobre 2021 in prima serata su Rai 1. A rivelarlo è stato Paolo Belli durante un’intervista a Uno Weekend , il programma estivo condotto da Beppe Convertini e Anna Falchi sul primo canale della Tv di Stato.

Mancano ancora un paio di settimane per rivedere in pista i volti del mondo dello spettacolo cimentarsi con prove di ballo. Nel mentre non mancano voci e smentite sul cast. Dopo la conferma di Morgan, pare si stiano ultimando le trattative per avere il campione olimpico a Tokyo 2020 Marcell Jacobs.

In queste ore Novella 2000 ha svelato della possibile presenza di Paola Barale a Ballando con le Stelle. Stando alle prime indiscrezioni lanciate in rete, sembre proprio che la showgirl avrebbe già firmato il contratto. Anche se non vi è traccia di una conferma ufficiale. Il volto storico di Buona Domenica targata Maurizio Costanzo era nel mirino di Milly Carlucci da tanto tempo.

E quest’anno potrebbe finalmente essere la volta giusta. Lo scorso anno si era parlato molto della sua presenza nel cast, ma poi la Barale avrebbe rifiutato. Stando a quanto trapelato, non avrebbe trovato un accordo economico adeguato. Dunque non ci sarebbero state le condizioni propizie per percepire un buon cachet.

Adesso l’ingresso nel cast della storica soubrette potrebbe aprire scenari molto interessanti. Soprattutto in considerazione della sua storica relazione con il modello Raz Degan. Quest’ultimo è tornato di recente al centro della cronaca rosa per la sua presenza alla sesta edizione del Grande Fratello Vip, poi smentita.

Come per la sua ex compagna, anche per lui la trattativa con il reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbe stata una questione di soldi. Secondo Davide Maggio, Degan avrebbe chiesto una cifra astronomica pari a 500mila euro per soli trenta giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà.

Cifra che Mediaset e la produzione del reality condotto da Alfonso Signorini non sono proprio disposti a pagare.