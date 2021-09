Ballando con le Stelle: Arisa diventa concorrente e ritorna con Andrea Di Carlo

Inizia a delinearsi il futuro di Arisa in televisione. Sembra ormai certezza che Maria De Filippi non l’abbia riconfermata nella squadra dei professori di Amici, ma le indiscrezioni recenti hanno parlato di una discesa in pista possibile nella nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il prossimo 16 ottobre.

Arisa sarà una concorrente! La conferma è arrivata direttamente da Dagospia. In un primo momento il portale aveva sostenuto che le trattative in corso con Milly Carlucci fossero saltate dopo un lungo tira e molla. Nonostante l’interesse tra le parti, l’accordo con lo show di Rai1 non era stato trovato. Adesso tutto è cambiato.

Pare che la trattativa sia proseguita a fari spenti e alla fine è stato trovato un accordo. La padrona di casa del talent di ballo del primo canale della Tv avrebbe fatto di tutto per avere nel cast l’ex coach di Amici. Il corteggiamento era iniziato già da qualche mese. Nonostante il parere contrario di alcuni di arruolarla nel cast di Ballando con le Stelle, l’ok è arrivato direttamente dal direttore Stefano Coletta.

Sembra essere un periodo positivo per la cantante sia sul piano professionale che sentimentale. Roberto Alessi su Novella 2000 ha confermato l’ennesimo ritorno di fiamma con Andrea Di Carlo. La voce del direttore e opinionista di Barbara d’Urso è abbastanza accreditata e di valore su questa storia dal momento che il manager è un suo grande amico.

Da alcuni giorni si parla della possibile presenza di Marcell Jacobs a Ballando con le Stelle, dopo che il campione olimpico ne ha parlato in un’intervista recente. Molto probabilmente non sarà uno dei concorrenti, ma si tratterà di un’unica occasione per scendere in pista come ballerino per una notte.

Nel frattempo l’unico nome sul quale sembra esserci certezza è quello di Morgan, mentre si vocifera di una possibile partecipazione di Federico Fashion Style e di Paola Barale. L’unico confermato da Milly Carlucci è Al Bano. Sicuramente nelle prossime settimane saranno ufficializzati i nomi del cast della sedicesima edizione.