Ballando con le stelle, Arisa corteggiata da Milly Carlucci dopo l’addio ad "Amici"

Come annunciato nei mesi scorsi, a sorpresa Arisa non farà parte del cast di “Amici di Maria De Filippi“, il talent show di punta in onda su Canale 5. Al suo posto nei professori di canto sbarca Lorella Cuccarini, mentre il ruolo dei professionisti nel ballo viene occupato da Raimondo Todaro, fresco d’addio da “Ballando con le stelle”.

Il motivo dell’addio dietro ad Arisa, fino a questo momento, non è stato svelato. Di certo la cantante non ha mai mancato di sottolineare la sua stima nei confronti di Maria De Filippi e, secondo le indiscrezioni, avrebbe rifiutato delle proposte molto allettanti da parte di Sky per far parte di “Pekin Express” pur di continuare la sua avventura su Canale 5.

Le ultime notizie su Arisa

Secondo un articolo di Giuseppe Candela pubblicato sul sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, Arisa sarebbe stata contattata da Milly Carlucci per prendere parte alla prossima edizione di “Ballando con le stelle”. Al momento però le trattative sono saltate e, salvo clamorosi colpi di scena, la cantante non dovrebbe far parte del cast di Rai 1.

“Candela Flash! La Pippa non balla su Rai 1!” rivela il sito che poi aggiunge: “Dopo la mancata riconferma di Arisa ad “Amici di Maria De Filippi” (a seguito di una trattativa complicata, con parecchi tira e molla) era pronto un altro colpo di scena: ci sono stati contatti tra Arisa e “Ballando con le Stelle”. Nonostante l’interesse tra le parti l’accordo con lo show di Milly Carlucci non è stato trovato“.

Di certo vedere Arisa negli studi di Rai 1 sarebbe stato una specie di colpo basso di Milly Carlucci nei confronti di Maria De Filippi, dal momento che avrebbe rubato un personaggio molto amato nella scorsa edizione di “Amici” e portato a “Ballando con le stelle”. Ma al momento la trattativa è molto lontana da essere conclusa.