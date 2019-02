Ballando con le Stelle: Antonio Razzi potrebbe far parte del cast

Il prossimo 30 marzo inizia la nuova edizione di “Ballando con le Stelle“, talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Per il momento non si conoscono i nomi dei partecipanti di questa quattordicesima edizione, ma in queste ore circola il nome di un personaggio molto controverso per il cast.

Secondo il sito “Tv Blog“, Antonio Razzi farà parte del cast della nuova edizione del reality show. Il politico italiano, intervistato a “Un giorno da pecora” di Rai Radio 1, condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, ha voluto parlare di questa indiscrezione svelando il suo entusiasmo su una possibile chiamata da parte degli autori.

Le parole di Antonio Razzi

Queste è ciò che dichiara l’ex senatore: “Io concorrente a Ballando con Le Stelle? Se mi prendono vado molto volentieri, me lo auguro, speriamo, mi piacerebbe, ma le riserve devono scioglierle quelle che organizzano. Nella vita si dice impara l’arte e mettila da parte: io non mi tiro mai indietro, anche al vostro ‘Sanremo da Pecora’ ho partecipato, e ballato, anche se non sapevo farlo”.

In seguito ha svelato di avere già un passato come ballerino: “In Svizzera, quando ero giovane, ero campione di rock and roll, facevo di tutto. Da quando sono sposato, però, non ho più ballato”. Infine, rivela il suo obiettivo nella trasmissione: “Voglio vincere in qualsiasi cosa faccio, altrimenti me ne resto a casa”.

Questi non sono gli unici nomi accostati per il cast di “Ballando con le stelle“. In questi giorni si sono fatti anche i nomi di Ivana Mrazova, Milena Vukotic, Manuela Arcuri, Maurizio Mattioli, Ettore Bassi, Patrizia Rossetti ed Elisa Isoardi. Mentre la conduttrice Milly Carlucci ha voluto confermare, in una intervista, oltre a Paolo Belli e Robozao, tutti i giurati della passata edizione: Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.