Ballando con le stelle, anticipazioni semifinale del 24 maggio

Venerdì 24 maggio su Rai 1 alle 21:25 circa, dopo i Soliti Ignoti, andrà in onda la prima delle due semifinali di Ballando con le stelle; la seconda semifinale andrà in onda domani sera, 25 maggio, sarà una puntata piena di sfide tra le varie coppie di ballerini.

La puntata si aprirà con lo spareggio tra la coppia formata da Ettore Bassi e Alessandra Tripoli contro la coppia composta da Manuela Arcuri e Luca Favilla. L’attore, infatti, dopo essere arrivato ultimo al televoto nell’ultima puntata, ha dovuto scegliere chi sfidare tra Manuela Arcuri, Enrico Lo Verso ed i gemelli Sampaio, ed ha scelto la prima sfidante.

In seguito, ogni coppia dovrà sfidarsi l’una contro l’altra; alla Vita in diretta è stata resa nota la prima coppia che dovrà sfidarsi ed è quella formata da Suor Cristina ed il team Oradei e Milena Vukutic con Simone Di Pasquale. Tutte le altre sfide non sono state rese note, ma saranno sfide a due tra le coppie rimaste. Le coppie ancore in gara sono: Nunzia De Girolamo con Raimondo Todaro, Lasse Matberg e Sara Di Vaira, Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, Angelo Russo e Anastasia Kuzmina.

Sono rimasti in gara anche Enrico Lo Verso e Samanta Togni, oltre ai gemelli Sampaio Kevin e Jonathan con Lucrezia Lando. Sono stati invece definitivamente eliminati Marzia Roncacci, Marco Leonardi e Antonio Razzi, poiché hanno perso i rispettivi spareggi. E’ certo invece che ci saranno non uno ma ben tre ballerini per una notte, si tratta di Flavio Insinna, Nino Frassica e Natalie Guetta.

Durante la settimana una delle coppie è stata al centro del gossip: si è sospettato, secondo indiscrezioni, di un presunto flirt tra la bellerina Veera Kinnunen e l’ex calciatore Dani Osvaldo, inoltre la Kinnunen è fidanzata con il ballerino Stefano Oradei, che balla con Suor Cristina. Oradei e la Kinnunen sembra siano stati visti litigare per strada proprio per questo motivo, tuttavia Ivan Zazzaroni e Raimondo Todaro hanno smentito il presunto flirt tra i due.