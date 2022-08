Ballando con le Stelle, annunciato il cast ufficiale: salta Nino D’Angelo

Ascolta questo articolo

Negli ultimi giorni è uscita una lista parzialmente ufficiale del cast dedicato a “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci insieme al suo fidato Paolo Belli. Iniziando dai giudici, sono stati confermati gli stessi nomi della scorsa stagione: Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Per i concorrenti invece sicuramente ci saranno alcune polemiche. Un po’ come successo con “L’isola dei famosi” di qualche anno fa, la Carlucci insieme al suo staff ha deciso di chiamare un concorrente che, nell’ultimo periodo, si è reso protagonista per le sue idee “no-vax” e “no green pass”, partecipando anche ad alcuni raduni nelle città italiane.

Il cast di “Ballando con le stelle”

Partendo dagli uomini, nel cast hanno deciso di partecipare: il nuotatore Alex Di Giorgio; il giornalista sportivo Giampiero Mughini; il comico Dario Cassini (che ha preso il posto di Nino D’Angelo); il modello Alessandro Egger; lo chef Lorenzo Biagiarelli ed i due attori Gabriel Garko ed Enrico Montesano, ove proprio quest’ultimo è stato aspramente criticato sui social network.

Per le donne invece hanno deciso di mettersi in gioco la cantante Iva Zanicchi; le conduttrici Paola Barale e Marta Flavi; la giornalista Luisella Costamagna che ha lavorato per “Agorà” su Rai 3; la conduttrice radiofonica nel programma “Radio 2 Happy Family” Ema Stokholma e l’attrice Rosanna Banfi, conosciuta soprattutto per essere la figlia del comico Lino.

Il nome di spicco è sicuramente quello di Iva Zanicchi, ove in una vecchia intervista rilasciata nel mese di giugno aveva già anticipato la sua partecipazione: “Conoscendomi io voglio vincere. Ci ho pensato un po’ prima di accettare, ma devo dire che Milly è una donna eccezionale, convincerebbe gli eschimesi a vendere gelati al Polo Nord. […] Spero di trovarmi bene, voglio un ballerino bello e forte. Io adesso vado a Ballando, però casa mia è Mediaset”.