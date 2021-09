"Ballando con le stelle", Andrea Iannone nel cast: l’indiscrezione

Milly Carlucci sta scaldando i motori. La nuova edizione di Ballando con le stelle è in dirittura di arrivo. D’altronde manca davvero poco alla messa in onda. Sicuramente quest’edizione è stata segnata dalla lite tra la Carlucci e Raimondo Todaro e ha fatto parlare di sé ancor prima di iniziare. Ricordiamo che il ballerino ha lasciato, dopo circa 10 anni, per approdare alla corte di Maria De Filippi, dove vestirà i panni di insegnate di ballo ad “Amici”.

Per un volto storico che dice addio, ce ne sono diversi che arrivano. Di ballerini professionisti nuovi ne vedremo, ma sicuramente ciò che tiene banco è il cast. Gran parte dei personaggi dello spettacolo che si metteranno in gioco e si improvviseranno ballerini, sono già stati selezionati. La stessa Carlucci ha presentato il programma, ma qualche incognita resta.

Se la presenza di Albano è certa, chi è ancora in trattativa è Andrea Iannone. Ebbene si, il motociclista potrebbe capitolare e accettare la corte di Milly. Per tanto tempo si era parlato di lui come possibile concorrente del Grande Fratello Vip e invece così non sarà. I nomi ufficiali dei vip che andranno ad abitare nella casa più spiata d’Italia sono stati resi noti e appunto, manca quello di Iannone.

Andrea parteciperà, con ogni probabilità, a Ballando con le stelle. A lanciare l’indiscrezione, ci ha pensato TvBlog. “Grande colpo in arrivo per Milly Carlucci. Lo spettacolo di varietà si è aggiudicato un personaggio molto forte. La celebrità in questione, è il campione di motociclismo Andrea Iannone“, queste le parole che si leggono dal portale.

TvBlog ci ha tenuto a precisare che la trattativa è ancora in corso. Dunque nessuna firma è stata messa su nessun contratto e non vi è ancora nulla di certo. Sicuramente il nome di Iannone è un nome forte, un ottimo acquisto per la Carlucci e il suo team. Al momento è tutto in fase di preparazione, ma in fondo manca ancora un mese al 16 ottobre, data di debutto per Ballando con le stelle su Rai 1.