Ballando con le stelle, anche Stefano Oradei lascia lo show: i motivi

Il prossimo autunno prenderà il via su Rai Uno la diciassettesima edizione di Ballando con le stelle, lo show condotto da Milly Carlucci in cui personaggi noti del mondo dello spettacolo si mettono in gioco, cimentandosi nella tanto difficile quanto affascinante arte della danza.

Nella nuova edizione dello show tante saranno le novità in serbo per i telespettatori: in primo luogo i ballerini professionisti Sara Di vaira e Simone Di Pasquale non vestiranno più i panni di insegnanti, ma siederanno nella giuria popolare. Sempre parlando di giuria popolare non ci sarà Roberta Bruzzone, mentre è stato riconfermato Alberto Matano.

Per quanto riguarda il cast dei professionisti, dopo l’addio dello scorso anno di Raimondo Todaro, quest’anno anche Vito Coppola e Stefano Oradei lasceranno lo show.

In particolar modo, l’annuncio dell’addio di Stefano Oradei è arrivato poco fa, tramite un post pubblicato su Instagram dal diretto interessato. Stefano ha spiegato che nei prossimi mesi sarà impegnato con nuovi progetti che lo porteranno in giro per il mondo e proprio a causa dei suoi nuovi impegni professionali non potrà essere presente nella trasmissione.

A tal proposito Oradei ha raccontato di aver avuto una conversazione con la padrona di casa Milly Carlucci e con la produzione del programma, per cercare di trovare un punto di incontro, ma purtroppo non sono riusciti a trovare una soluzione in grado di mettere d’accordo tutti: “Non ci sono state le basi, abbiamo avuto una conversazione con Milly e la produzione e… Le combinazioni non funzionava“.

Nonostante ciò, Stefano ha rinnovato la sua gratitudie al programma – nel quale ha trascorso oltre 10 anni – e ha chiuso il suo comunicato spiegando che, nonostante la sua lontananza, continuerà a sostenere e supportare Milly Carlucci, Paolo Belli, i professionisti di Ballando e tutto il cast della trasmissione, in procinto di partire nei prossimi mesi.