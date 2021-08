Ballando con le stelle, Alessia Marcuzzi potrebbe far parte del cast

Nei mesi scorsi Alessia Marcuzzi, con un lungo comunicato sui social, ha annunciato la sua decisione di lasciare Mediaset dopo venticinque anni di onorata carriera sulla rete diretta dalla famiglia Berlusconi: “Ho deciso di comunicare all’editore e all’azienda di voler andare via, salutandoli con stima e affetto, e ringraziandoli per aver avuto fiducia in me tutti questi anni”.

Al momento il futuro della Marcuzzi resta un vero e proprio rebus. Inizialmente, dopo essere stata avvistata a cena con Urbano Cairo, si è parlato di un possibile impiego a LA7, ma la notizia viene subito smentita. Altre voci invece hanno rivelato che avrebbe trovato un accordo con Discovery in un progetto totalmente nuovo, ma anche su questa indiscrezione al momento non sembrano esserci conferme.

Possibile futuro in Rai per Alessia Marcuzzi

Nelle ultime ore si è aperto uno scenario abbastanza incredibile su Alessia Marcuzzi che la riporterebbero in Rai, precisamente a “Ballando con le stelle“. Come rivelato dal settimanale “Diva e Donna” e riportato testualmente da “Bubino Blog“, Milly Carlucci starebbe cercando in ogni modo di convincere l’ex conduttrice de “Le Iene” a far parte del cast.

Ecco le dichiarazioni della rivista riportare da “Bubino Blog” in merito a questa indiscrezione: “La conduttrice non ha per ora nuovi progetti sul piccolo schermo. Secondo il settimanale Milly Carlucci avrebbe puntato gli occhi proprio sulla Marcuzzi. Non ci sono per ora conferme o smentite alla notizia. Magari Alessia Marcuzzi come ballerina per una notte… questo sì”.

Nei suoi video sui social network Alessia Marcuzzi si è mostrata ai suoi fan in versione “ballerina” e anche nelle sue trasmissioni, come per esempio ne “Le Iene”, ha spesso ballato insieme al suo collega Nicola Savini. Staremo a vedere però se Milly Carlucci riuscirà nella difficile impresa di portare la conduttrice, anche solamente per una puntata da ospite, nel cast di “Ballando con le stelle”.