"Ballando con le stelle", Alessia Marcuzzi concorrente: svelata la verità

Da quando ha detto addio a Mediaset, dopo 25 anni di carriera, Alessia Marcuzzi è super ricercata. Il suo nome è stato accostato a svariati programmi, tra cui il “Festival di Sanremo”. Potrebbe essere lei, la valletta che affiancherà Amadeus nella sua terza esperienza consecutiva da direttore artistico. Non è di Sanremo però che parleremo, per quello c’è tempo.

Un programma che andrà in onda a breve e che pare aver messo gli occhi sulla Marcuzzi, è “Ballando con le stelle”. Milly Carlucci, stando alle voci trapelate nelle ultime settimane, avrebbe puntato tutto sulla conduttrice ex Mediaset. Così facendo, il suo passaggio in Rai si sarebbe compiuto. Ci si domanda però quanto c’è di vero in questa notizia.

Come fa sapere Blogo, dei segnali di avvicinamento tra le parti ci sono stati, ma con ogni probabilità il matrimonio alla fine non si farà. La Carlucci dovrà rinunciare alla Marcuzzi, che non dovrebbe approdare a “Ballando con le stelle”. Il condizionale è d’obbligo, dato che il cantiere è ancora aperto e mai dire mai. Non sono da escludere sorprese dell’ultimo momento.

Il divorzio tra Alessia e Mediaset, è stato figlio di mancati accordi. È stata la conduttrice ad annunciare ufficialmente il suo addio, su Instagram. Ammettendo di avere intenzione di prendersi del tempo per sé e che tutte le trasmissioni che le venivano proposte, non facevano al caso suo. La verità è che la domenica pomeriggio, inizialmente doveva essere affidata a lei e non a Anna Tatangelo come poi è accaduto.

Sicuramente la Marcuzzi è pronta per rimettersi in gioco e la pista da ballo di Milly Carlucci poteva essere un ottimo modo per ripartire. La verità però è che, con ogni probabilità, ciò non accadrà. I concorrenti non sono ancora stati ufficializzati, d’altronde sono ancora in fase di selezione. “Ballando con le stelle” partirà il prossimo 16 ottobre su Rai 1.