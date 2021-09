Ballando con le stelle, Al Bano Carrisi farà parte del cast

Nelle ultime settimane si è vociferato di una possibile partecipazione di Al Bano Carrisi nella prossima edizione di “Ballando con le stelle“, il talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La notizia in realtà è circolata soprattutto sui social network, senza però trovare dei veri e propri riscontri.

Nella giornata di ieri è arrivata finalmente la conferma della sua presenza nel cast di “Ballando con le stelle” nel ruolo di concorrente e non da semplice ospite per una notte. I primi a riportare la notizia è il sito di “Tv Blog”, ove si legge che dopo aver fatto parte de “Il cantante mascherato” e di “The Voice senior” insieme a Jasmine, è pronto a cimentarsi in questa nuova avventura.

“Albano torna a lavorare insieme a Milly Carlucci” rivela il portale che poi aggiunge: “Certamente questo è bel un colpo per lo show prodotto in collaborazione con la Ballandi che riesce ad accaparrarsi un personaggio di grande richiamo presso il pubblico televisivo”.

Oltre alla conferma da parte di “Blogo”, ad Al Bano Carrisi viene dedicata l’ultima copertina del settimanale “Di Più Tv“, diretto da Osvaldo Orlandini, in cui l’artista è presente insieme a Milly Carlucci. Per il momento però non si sa altro sulla sua partecipazione nel cast di Rai 1, dal momento che non viene svelato neanche il suo insegnante pronto a supportarlo per tutta la “carriera” da ballerino.

Con il “sì” strappato ad Al Bano Carrisi, la Carlucci inizia a rendere molto interessante la sfida del sabato contro la sua rivale televisiva Maria De Filippi. Infatti, oltre al già certo Morgan, fra i pababili concorrenti sembrano esserci anche Sabina Guzzanti, Valeria Fabrizi, la cantante Mietta e la sportiva Rossella Fiammingo, mentre pare alquanto improbabile vedere sul palco Marcell Jacobs (che ha immediatamente smentito questa voce), Gianmarco Tamberi ed Alessia Marcuzzi.