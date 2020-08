"Ballando con le stelle" a rischio, due protagonisti positivi al Coronavirus

Sembra non esserci pace per “Ballando con le stelle“. Lo show condotto da Milly Carlucci, sarebbe dovuto andare in onda lo scorso marzo ma a causa dello scoppio della pandemia da Coronavirus, tutto è stato slittato. Inizialmente si credeva che al termine della “fase 1” si potesse andare in onda, ma gli autori e la stessa Carlucci hanno preferito temporeggiare ancora.

Con l’inizio della nuova stagione televisiva, “Ballando con le stelle” è stato presentato come il programma di punta del sabato sera di Rai 1, nella prima parte di questa annata che verrà. Ma ancora una volta le cose sembrano non andare per il verso giusto e lo show rischia di essere sospeso ancora e ancora una volta c’entra il Covid-19.

La motivazione è legata al fatto che una concorrente ufficiale e un ballerino professionista, sono risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di Rosalinda Celentano e Samuel Peron. La notizia era nell’aria già da un po’ e a darne conferma è stato Giovanni Ciacci, all’interno della trasmissione “Ogni Mattina”, condotta da Adriana Volpe e Alessio Viola.

Le prove di “Ballando con le stelle” sono state immediatamente sospese e il programma è stato slittato, almeno fino a quando non saranno sanificati tutti gli spazi occupati. Bisognerà poi ripetere il tampone ai protagonisti e magari rimpiazzare quelli risultati positivi. A dare conferma a Ciacci della cosa, da come ha lasciato intendere il costumista, è stato Raimondo Todaro, altro volto storico di Ballando insieme a Peron.

Il ballerino pare che sia stato l’ennesima vittima della “Sardegna maledetta”, come è stata rinominata l’isola dopo essere stata presa d’assalto dai vip in questa estate, i quali sono poi risultati essere quasi tutti contagiati. Insomma Peron si aggiunge alla lunga lista dei vip che sono risultati positivi al Covid-19 dopo essere stati in vacanza in Sardegna e sembrerebbe essere asintomatico.

Sulla Celentano invece ancora nulla di ufficiale, ma non è da escludere la sua positività in quanto nello show fa coppia proprio con Peron. Le prove a cui hanno partecipato negli ultimi giorni, ha fatto si che i due fossero a stretto contatto e la conseguenza sembra essere ovvia. Ovviamente anche gli altri protagonisti di Ballando hanno avuto vicinanza ai positivi e dunque non è da escludere il tampone per loro.