Ballando con le Stelle 2019: ecco i nomi dei sei finalisti, suor Cristina torna in convento

Ballando con le stelle 2019, il dance show condotto da Milly Carlucci, è pronto per la finalissima che si terrà il 31 maggio. Nella semifinale andata in onda ieri sera, sono state definite le sei coppie finaliste. Non sono mancate polemiche e lacrime.

La prima ad essere eliminata è stata la tanto amata e contestata suor Cristina. Durante la prima serata della semifinale sapeva di doversi confrontare con Enrico Lo Verso, uno dei due sarebbe stato eliminato. Nello spareggio si è vista la religiosa dare il meglio di sè con il merengue, mentre l’attore con il boogie boogie. A mandare a casa suor Cristina è il televoto. Per Lo Verso la gara continua, ma ancora per poco.

I finalisti di Ballando con le Stelle

I finalisti del 31 maggio sono andati via via definendosi: Ettore Bassi e Alessandra Tripoli con charleston definito quasi perfetto. Carolyn Smith li richiama per “La postura!”, il punteggio, 49 punti, è piuttosto alto. Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro con un tango che Guillermo Mariotto giudica ben riuscito anche se “il corpo di Nunzia pesante”. Nasce un battibecco tra i ballerini e la giuria che assegna loro 31 punti.

Angelo Russo e Anastasia Kuzmina entrano in gara con un paso doble che Ivan Zazzaroni non vede adatto per Angelo. Il punteggio della giuria si ferma a 35. Lasse Matberg e Sara Di Vaira riescono a ravvivare la serata con un free style veloce. Prende la parola con entusiasmo Selvaggia Lucarelli: “Le cose più belle della Norvegia: i fiori, il salmone e Lasse!”. Voto per la coppia: 37 punti.

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale si mettono in gioco con il paso applaudito da molti, un po’ meno dalla giuria. La Lucarelli senza mezze parole definisce la dimostrazione: “Un paso indietro”. Punti raccolti: 35. Dani Osvaldo e Veera Kinnunen ballano un samba. La coppia tanto discussa viene sentenziata dalla giuria, la Lucarelli ammette che son bravi, rivolta a Dani aggiunge: “Io mi aspettavo di più da te, Dani”. Pessimo il giudizio di Guillermo Mariotto: “Era moscissimo, brutta coreografia, brutta la musica”. E comunque i due raccolgono 38 punti.

Enrico Lo Verso e Samanta Togni ancora in gara grazie alla vincita nello spareggio iniziale con suor Cristina, ballano un free style, ma alla giuria non è piaciuto e consegna 31 punti. Altri punti vengono raccolti dai sette finalisti con la prova a sorpresa: ballare con parenti e amici. Aggiungono 10 punti a quelli della gara precedente Ettore Bassi, Angelo Russo, Lasse Matberg, Milena Vukotic e Dani Osvaldo, 9 punti a Enrico Lo Verso e 8 punti a Nunzia De Girolamo.

Resta da decidere chi resterà ancora in gara per la finale. Lo spareggio finale avviene tra Enrico Lo Verso, che ormai non ha più nessuno dalla sua parte e l’ex calciatore Dani Osvaldo che lo rimanda a casa. Il 31 maggio su Raiuno vedremo così in gara: Ettore Bassi, Milena Vukotic, Angelo Russo, Lasse Matberg, Nunzia De Girolamo e Dani Osvaldo.