Bake Off: tra i quattro semifinalisti non ci sarà Antonio, l’eliminato della 12esima puntata

La 12esima puntata della settima edizione di Bake Off Italia ha finalmente emesso il suo verdetto: a sfidarsi per conquistare un posto in finale saranno Hasnaa, Riccardo, Martina e Rong. A dover invece rinunciare ai sogni di gloria è Antonio Bonanno, 28enne di origini siciliane che lavora come commesso in un negozio di articoli sportivi.

L’eliminazione dell’aspirante pasticcere catanese che per otto anni ha lavorato in una macelleria, è senza dubbio una delle più grandi sorprese dell’ultima puntata del talent culinario di Real Time. Alla vigilia della sfida, in molti davano Rong come il più papabile a dover abbandonare il tendone di gara della sontuosa Villa Borromeo d’Adda di Arcore. L’esito delle prove ha però premiato il giovane concorrente italo-cinese, che ha così conquistato un posto per la semifinale che si svolgerà a Disneyland Paris.

Particolarmente combattuta, quella andata in onda è stata una puntata che ad ogni prova prevedeva un golden ticket, una sorta di lasciapassare diretto per la semifinale che Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara hanno di volta in volta riconosciuto al migliore di turno. Il primo ad aggiudicarselo è stato Riccardo, che grazie alla sua Mirror Cake ha potuto saltare tutte le successive gare, alle quali ha però presenziato nel ruolo di spettatore.

La seconda sfida vinta da Rong, prevedeva invece di preparare una torta stando al passo del maestro Knam, che eseguiva la ricetta dando le spalle ai concorrenti. Il terzo golden ticket è stato invece conquistato da Hasnaa, che ha convinto i giurati con la sua Paris Brest. A questo punto per l’ultimo posto in palio sono rimasti Antonio e Martina, che in ragione del fil rouge della puntata rappresentato dallo specchio, hanno dovuto concorrere tra di loro lavorando a specchio, quindi l’uno di fronte all’altro, elaborando insieme la preparazione e dirigendo le operazioni a turni di 10 minuti a testa.

A vincere questa prova è stata Martina, il grembiule blu della precedente puntata, che dopo il verdetto dei giudici è scoppiata in lacrime per via dell’eliminazione del collega, una delle persone con cui aveva legato di più sotto il tendone, tanto da arrivare ad affermare che “se ne va con lui un pezzetto del mio cuore“. Antonio dal canto suo ha lasciato il programma facendo presente che “quando termina un’avventura c’è un po’ di dispiacere per non essere arrivati dove si voleva. Comunque è stata l’esperienza più bella della mia vita e continuerò a lavorare per cercare di crescere ancora“.