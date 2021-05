"Bake Off Italia", l’annuncio di Benedetta Parodi: “Abbiamo iniziato a registrare”

Ogni mattina Benedetta Parodi è solita augurare ai propri follower una buona giornata facendo colazione direttamente dalla propria cucina. Lunedì scorso, questo appuntamento quotidiano che porta a termine avendo dinanzi a sé una tazza calda di caffè rigorosamente americano, è stato però disatteso.

A giustificare lo strappo alla regola è stata la stessa giornalista di origini piemontesi per mezzo di un attesissimo annuncio sui social. Attraverso delle Instagram Stories, la 49enne conduttrice televisiva ha fatto presente che dopo una lunga attesa, sono finalmente iniziate le riprese della nona stagione di “Bake Off Italia“.

Il talent show che sarà girato per il terzo anno consecutivo nella splendida cornice brianzola di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore, dopo le difficoltà legate alle pandemia dello scorso anno, ha ora ripreso nuovamente il via. Le puntate che saranno registrate nei prossimi mesi, andranno poi in onda da settembre e si concluderanno con l’incoronazione del pasticcere amatoriale più bravo d’Italia.

Le riprese iniziate con un tempo non proprio clemente – è stata la stessa Benedetta Parodi a precisare che troupe e concorrenti sono stati accolti da un clima un po’ freddino – lasciano già presupporre che non mancheranno di certo le sfide a colpi di torte e pasticcini. “Devo dire che sono davvero tanti i concorrenti e sono tante le torte da assaggiare per i miei amici giudici” ha aggiunto precisando che anche quest’anno Ernst Knam, Damiano Carrara e Clelia D’Onofrio avranno il loro bel daffare per decretare il vincitore del talent culinario più dolce del piccolo schermo.

A differenza di quanto visto lo scorso anno quando ad imporsi fu Sara Moalli, in questa edizione tra i giudici non figurerà più Casa Dalla Zorza, impegnata nella conduzione di un nuovo programma televisivo su Food Network intitolato The Modern Cooking. Per Benedetta Parodi invece, quella che ha appena avuto inizio è la nona stagione che la vede al timone del noto show di Real Time, non avendo mai perso una puntata fin dalla prima messa in onda del programma che risale al lontano 2013.