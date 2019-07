Bake Off Italia: la settima edizione prenderà il via dal 30 agosto

Dopo la consacrazione del giovane Federico De Flaviis, Bake Off Italia – Dolci in Forno sta per tornare con l’attesissima settima edizione. Anche quest’anno il format andrà in onda su Real Time (canale 31) e sarà prodotto da Magnolia (Banijay Group) per Discovery Italia.

Così come in passato, al timone è stata confermata la presenza di Benedetta Parodi, affiancata dal rodato trio di giudici composto da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara. Quest’ultimo dopo essersi aggregato a partire dalla quinta stagione, è considerato una delle colonne portanti del programma. Amato soprattutto dal pubblico femminile, il pasticcere toscano si è fatto conoscere anche per l’utilizzo di termini molto particolari come sciangommoso, pionzo, bellino, ciociò o spreciso.

A cambiare sarà però la location: dopo Villa Bagatti Valsecchi, gli aspiranti pasticceri dovranno sfidarsi sotto il tendone di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore, uno dei gioielli più eleganti e artistici della Lombardia, ora ancor più splendente e raffinato a seguito del recente restauro. Dopo Villa Arconati di Castellazzo di Bollate, Villa Annoni di Cuggiono e Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, Villa Borromeo d’Adda sarà in assoluto la quarta location utilizzata per le prove dei pasticceri amatoriali.

La scenografia sarà invece volutamente ispirata agli anni Cinquanta: il nuovo set farà quindi largo uso di colori accessi come il verde, il fucsia il rosa e il giallo, che contribuiranno a creare un’atmosfera vivace e spensierata. Chi si troverà a gareggiare nel celebre tendone, vivrà quindi un vero e proprio salto nel passato, venendo catapultato in un’ambiente molto familiare in cui a farla da padrone sarà l’allegria ma anche l’ordine e la tradizione; persino l’angolo dei giudici avrà tutta l’aria di essere una cucina in pieno stile anni Cinquanta.

Il programma targato BBC prevede 14 puntate della durata di un’ora e mezza, che verranno trasmesse ogni venerdì in prima serata sino al 29 novembre, giorno in cui si scoprirà chi si aggiudicherà la settima edizione del talent culinario più goloso della televisione.