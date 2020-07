Bake Off Italia: alcuni fan contestano l’arrivo di Csaba dalla Zorza

“Csaba no, per favore. Antipatica come pochi, con quell’aria altezzosa proprio non so che cosa ci stia a fare. Un pezzo di ghiaccio riuscirebbe meglio”. A quanto pare, la nomina di Csaba dalla Zorza a quarto giudice dell’ottava edizione di Bake Off Italia non ha incontrato i favori di molti fan del cooking show, che alla sola notizia hanno esternato tutto il loro malcontento.

Solo poche settimane fa, ad annunciare la new entry era stata Benedetta Parodi, la conduttrice del talent culinario di Real Time che incorona il miglior pasticcere amatoriale d’Italia. La risposta del web non è stata però all’altezza delle aspettative: in molti non hanno condiviso l’arrivo della food writer di origini ungheresi, contestandola con espressioni anche molto pesanti.

Il dissenso verso la star di Cortesie per gli ospiti sarebbe legato alla sua immagine maturata negli ultimi anni in tv. A non andare giù sarebbe il suo aspetto da celebrità con la puzza sotto il naso. In molti la reputano infatti al pari di una snob costruita ad arte, rimproverandole di non essere empatica e spontanea con i concorrenti. La diva di Instagram viene quindi dipinta come un personaggio “artefatto, naturale come un manichino di un grande magazzino”.

In ragione della freddezza dimostrata nei suoi confronti, molti internauti hanno già anticipato che non seguiranno le puntate dell’ottava stagione del talent che verranno trasmesse dal prossimo 4 settembre sul canale 31. Diversi followers di Benedetta Parodi hanno quindi annunciato l’abbandono in massa della visione della trasmissione realizzata dalla società di produzione Magnolia.

Dopo quello che ha l’idea di essere un vero e proprio boicottaggio, resta da comprendere come la nuova giurata, nota per i suoi raffinati consigli in fatto di stile, verrà effettivamente accettata dal pubblico a casa. Per la prova del nove bisognerà attendere un paio di mesi, quando dati alla mano, si potrà appurare se Csaba dalla Zorza avrà superato la diffidenza di chi continua a vederla non certo di buon occhio.