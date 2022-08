Avanti un altro, Soleil è stata davvero scartata per Sophie Codegoni? La Sorge fa chiarezza

Ascolta questo articolo

In queste ultime ore è stata resa nota la notizia secondo cui nel corso della prossima edizione di Avanti un altro – il game show preserale condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti – l’ex concorrente del Gf Vip 6 Sophie Codegoni vestirà i panni di Bonas.

La notizia ha avuto una certa eco nel mondo del web e dei social e in tanti hanno gridato allo scandalo, sostenendo che la Codegoni sia stata scelta da Sonia Bruganelli solamente perché raccomandata. Per rispondere a queste accuse, la stessa Bruganelli ha deciso di pubblicare il video del provino di Sophie, mostrando come l’ex gieffina abbia partecipato normalmente alle selezioni e non sia stata fatta quindi alcuna preferenza rispetto alle altre candidate.

Ma in queste ultime ore è emersa anche un’altra notizia, ovvero che anche Soleil Sorge sarebbe stata in lizza per ricoprire il ruolo di Bonas, ma che poi le sarebbe stata preferita la sua ex coinquilina.

Venuta a conoscenza di questo rumor, la Sorge ci ha tenuto a smentire categoricamente, spiegando di non avere nemmeno mai preso in considerazione questo ruolo. Soleil ha aggiunto anche di avere accettato un altro ruolo, più in linea con le sue aspirazioni professionali e ha augurato un buon lavoro a Sophie e Sonia: “Fake news: mai fatto provini per “Avanti un Altro” ne avrei considerato questo ruolo che qualcuno, con malizia, tende ad assegnarmi. Ho invece accettato un altro ruolo in linea con il mio percorso professionale. Auguro tanto successo a Sophie & Sonia. Try again & see you soon XOXO“.

Soleil infatti, il prossimo autunno sarà nel cast di Back to school, su Italia 1, dove potrebbe esserci anche il suo ex fidanzato Luca Onestini, con il quale non sembra ancora correre buon sangue, dopo la burrascosa fine della loro relazione.

Intanto Sophie si gode la bella notizia e pensa già al futuro: al settimanale Chi, infatti, ha raccontato che il prossimo autunno si trasferirà a Roma e andrà a vivere insieme al fidanzato Alessandro Basciano.