Nella giornata del 25 aprile è andata in onda una nuova puntata di “Avanti un altro! Pure di sera“, lo spin-off della trasmissione che va in onda per la prima volta alle 21:00 con lo scopo di festeggiare i dieci anni. La scommessa di Mediaset fino a questo momento è stata vincente, siccome il game show riesce a ottenere dei numeri incredibili in ogni serata.

Intanto in questa puntata finalmente i fan hanno potuto rivedere Tommaso Zorzi in televisione, mentre gli stessi fan hanno assistito alla performance di Stefania Orlando la scorsa settimana. L’influencer si è trovato immediatamente a suo agio al fianco di Paolo Bonolis e, tra una chiacchierata e l’altra, si tocca pure l’argomento spinoso dedicato a Barbara D’Urso.

Tommaso Zorzi parla di Barbara D’Urso

Come ben si narra sul web, il rapporto tra Zorzi e la conduttrice di “Domenica Live” non è più idilliaco come annunciato nei scorsi mesi. Nelle ultime settimane, a “Il Punto Z“, l’ex concorrente di “Riccanza” lancia una frecciatina nei confronti della Barbarella perché ha bloccato il suo ospite, Akash Kumar, mentre stava facendo il suo nome.

Intanto ad “Avanti un altro!” dopo l’iniziale siparietto con Paolo Bonolis, in cui si parla della sua morte, Zorzi esprime un suo desiderio: “Voglio incontrare la D’Urso, mi puoi aiutare?”. Il conduttore romano non si fa pregare due volte e inizia a dispensare consigli: “Tu sei politico? No? Quindi andavi bene a scuola. Hai ammazzato qualcuno? Non ancora… Aspè ce l’ho. Ti fidanzi – sei gay, no? – devi imbastire una strada diversa dalla tua“.

E, nella parte finale, gli consiglia la persona con cui fidanzarsi: “Tu sei gay, ma ti devi mettere con una donna ma non una qualunque.Tu devi: Gina Lollobrigida! Tu vai, citofoni, avvisi prima i fotografi, circuisci la Lollobrigida, non ti fregà pure te le cose che l’è rimasto solo il portacenere, poi scendi, le dai un bacio, ti fotografano ed è matematico – alla prima foto – che te chiama la D’Urso”.