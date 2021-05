"Avanti un altro! Pure di sera", incidente in studio: la valletta cade durante la puntata

Non si può di certo dire che ad “Avanti un altro” non accadano dei fuori programma davvero esilaranti. Forse il gioco forza del programma di Paolo Bonolis è proprio questo, nessuna puntata è uguale all’altra; in ogni momento può accadere di tutto, un evento inaspettato, un concorrente bizzarro, una performance particolarmente esilarante.

Nella scorsa puntata, precisamente l‘ottava e ultima puntata mandata in onda nella fascia serale, si è avuto modo di assistere alla formazione in categorie, ovvero la categoria dei “Concorsi” e quella del “Web“. Il tutto stava procedendo in maniera tutto sommato lineare, con ottimi ospiti in studio, quali Paola Perego e Bugo, mentre tra i concorrenti famosi è possibile notare anche Manila Nazzaro e Alice Basso.

La caduta della valletta durante il programma

Giunge il turno di un concorrente, il suo nome è Luigi, il quale riferisce al padrone di casa di essere solito, nella sua vita privata, a partecipare al gioco del “trasporto della moglie“. Incuriosito Bonolis chiede in cosa consiste questo gioco ed il concorrente afferma di essere una gara in cui si prende in braccio la propria moglie e la si trasporto per una settantina di metri: “La prendo in braccio per settanta metri. Il vincitore si porta a casa l’equivalente del peso della moglie in birra“.

Bonolis, sempre più incuriosito, chiede al concorrente di effettuare una prova pratica del gioco, prendendo in riferimento la valletta in studio. Il signor Luigi a questo punto prende la donna ed inizia il gioco, correndo per lo studio con in braccio la donna. A un certo punto però il concorrente perde l’equilibrio, facendo cadere rovinosamente la valletta a terra.

Attimi di panico in cui lo stesso Bonolis è apparso visibilmente preoccupato per la salute della donna, vista la violenta caduta subita. La valletta riporta un dolore alla spalla, ma per fortuna niente di grave, tanto da riprendere subito la trasmissione. A proteggere la donna è stato per fortuna il dispositivo di protezione a forma di casco per il Covid.